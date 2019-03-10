Министр здравоохранения Литвы изменит закон ради нового порядка выдачи компенсируемых лекарств

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига подготовит новый приказ, который скорректирует процедуру выдачи компенсируемых лекарств, вступившую в силу 1 марта.

Об этом журналистам в воскресенье премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"Министр представит законопроект, согласно которому пациенту будут предлагать самое дешевое лекарство. В тех случаях, когда выявляются негативные реакции на препарат и пациенту он не подходит, врач назначит другое лекарство. Будет возмещена стоимость более дешевого препарата, поэтому необходимо будет оплатить небольшую надбавку. И те страсти, которые заварились вокруг того, что могут быть назначены потенциально неподходящие лекарства, являются безосновательными", - сказал премьер.

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Глава правительства признал, что изменения будут приняты во внимание с учетом опасений и критических замечаний, высказанных пациентами.

"Мы принимаем к сведению то, о чем говорят люди, и на самом деле сейчас приходится довольно много разговаривать с людьми. Конечно, страхи есть, и эта новая процедура побудит врачей вести себя ответственно, заполнять формы для определенной реакции на лекарство", - сказал Сквернялис.

Еще неделю назад министр А. Верига заявлял, что новый порядок выдачи компенсируемых лекарств не представляет риска для пациентов.