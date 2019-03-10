Сквернялис о министре охраны окружающей среды: я еще попробую представить кандидатуру

Несмотря на то, что назначить министра охраны окружающей среды не вышло, премьер Саулюс Сквернялис говорит, что попытается еще раз представить президенту Литвы Дале Грибаускайте кандидатуру на этот пост.

"Мы должны дождаться окончания выборов в муниципальный совет. Тогда у нас будет больше времени. В любом случае, я попытаюсь выдвинуть свою кандидатуру", - сказал С. Сквернялис журналистам в воскресенье.

Кресло министра охраны окружающей среды пустует с декабря прошлого года, когда премьер Саулюс Сквернялис уволил министра Кястутиса Навицкаса.

С. Сквернялис предложил кандидатуру вице-министра юстиции Ирмы Гуджюнайте на должность министра окружающей среды, но президент Д. Грибаускайте ее отвергла, утверждая, что у кандидата нет опыта и компетенций.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас временно занимает должность министра окружающей среды.