В статистике минимальных зарплат в ЕС Литва совершила скачок

Минимальная зарплата "на бумаге" в Литве после налоговой реформы увеличилась, поэтому рейтинг Литвы значительно улучшился в статистики Евросоюза (ЕС).

По данным Евростата, в 2018 году Литва по минимальной зарплате опережала только Болгарию, а в 2019 году – 9 стран (Латвию, Румынию, Венгрию, Хорватию, Чехию, Словакию, Польшу, Болгарию и Эстонию).

По прежним подсчетам, минимальная зарплата в Литве выросла с 400 до 430 евро. По новому порядку, когда объединили налоги работодателя и работника, минимальная зарплата "на бумаге" составляет 555 евро.

В Латвии минималка в этом году - 430 евро, в Эстонии – 540 евро, в Литве – 555 евро.

По зарплате "на руки" жители Литвы опережают латышей, но отстают от эстонцев – по данным Соцмина, в Литве минимум "на руки" составляет 396 евро, в Латвии – 352 евро, а в Эстонии – 516 евро.

Старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что ведомства ЕС поступают нелогично, сравнивая зарплаты "на бумаге".

По его словам, это можно делать, сравнивая окончательные расходы на рабочую силу, включая все налоги, или то, сколько человек получает "на руки", а статистика Евростата это не показывает.

"Если сравнивать минимальную зарплату "на руки", то картина будет совершенно иной. Никто так слепо не относится к этим данным, просто это несравнимые вещи, то, что показывает Евростат, поскольку работодатели платят разные налоги. В случае с Литвой, у предпринимателей никаких налогов не осталось, все они показаны в зарплате работника", – сказал Повилаускас.

"В данном случае речь идет об Эстонии, там минимум 540 евро, но если прибавить часть, которую платит работодатель, то зарплата была бы на 30% выше", – прибавил он.

Минимум в Литве "на бумаге" в этом году стал намного выше, после налоговой реформы, когда объединили налоги работодателя и работника.