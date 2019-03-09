В Литву вскоре вернется зимняя погода: мороз и снег

Если в пятницу в Литве было по-весеннему тепло, воздух прогрелся до 10-13 градусов, то в субботу будет на 5 градусов прохладнее.

Днем температура поднимется до 5-8 градусов тепла. Сильный ветер успокоится. В первой половине дня будет без осадков, в небе появятся небольшие облака, на севере все еще будет дуть сильный северный ветер.

После обеда ветер сменится на юго-западный, снова усилится. Во второй половине дня на западе появятся дождевые облака, которые принесут сильные осадки, к концу дня осадки придут и на восток страны.

В Вильнюсе дождь и ветер прогнозируют только вечером. Днем будет около 6 градусов тепла, поэтому условия для прогулок будут хорошими.

Однако в воскресенье погода испортится. Будет идти дождь и мокрый снег, будет дуть сильный ветер. Температура ночью будет 1-3 градуса тепла, столько же будет и днем.

11 марта вернется зимняя погода. Будет идти мокрый снег. Ветер будет то усиливаться, то успокаиваться. Ночью будет ниже нуля, днем будет чуть выше нуля.