Экс-мэр Каунаса Шустаускас выдвинул свою кандидатуру на выборах в Европарламент

Главизбирком (ГИК) уже зарегистрировал 4 списка кандидатов на выборах в Европарламент. В списке одного из комитетов седьмым номером числится бывший мэр Каунаса Витаутас Шустаускас.

"Члены нашего комитета поддержали его, у него есть своя партия, которая его также поддерживает, мы вместе сотрудничаем, дружим, он поддерживает нашу программу, которую подписал кровью", – сказал DELFI председатель общественного избирательного комитета "Список профессора Станисловаса Томаса" Станисловас Томас.

Он сказал, что Шустаускас уже 10 лет на пенсии, он живет на 260 евро в месяц. Это доходы ниже уровня нищеты.

"Он - ветеран борьбы с СССР, а его мотивация низкая пенсия - 260 евро. Уровень нищеты - 370 евро. Самая низкая пенсия должна быть не ниже этого уровня, – так Томас ответил на вопрос, почему Шустаускас решил стать кандидатом в ЕП. – Шустаускас живет в нищете, он не может выжить, он живет с женой в однокомнатной квартире, но им этих денег не хватает на жизнь".

Томас сказал, что хотел, чтобы в его комитете был хотя бы один кандидат-пенсионер. "А тут пенсионер, который посвятил свою молодость борьбе с СССР", – сказал Томас.

Шустаускас, по словам Томаса, отвечает всем требованиям кандидата в члены ЕП, несмотря на то, что не говорит по-английски. По его словам, знание английского там необязательно. Еще одно положительное качество Шустаускаса, по словам Томаса, это то, что он никогда "не говорит по бумажке". Якобы именно так поступают нынешние европарламентарии Роландас Паксас и Бронюс Ропе.

"Я хочу похвалить Шустаускаса за то, что он получил высшее образование в 65 лет", – указал еще одно достоинство кандидата Томас.

Но, по словам Томаса, вероятнее всего, что в ЕП попадет он сам, поскольку он говорит на 15 языках и отвечает всем критериям кандидата.

Выборы в ЕП состоятся 26 мая.