Латвийский премьер о предложении Сквернялиса по БелАЭС: решать должны белорусы

В связи с тем, что литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис предложил на этой неделе Беларуси превратить строящуюся на границе с Литвой АЭС в электростанцию, работающую на газе, глава латвийского правительства отметил, что это можно реализовать, но решать, что сделать со станцией, должны сами белорусы.

"Если хотят, могут все сделать. Будет ли это делать Беларусь, это другой вопрос, здесь об этом следует говорить самим белорусам", – заявил на состоявшейся в Вильнюсе совместной пресс-конференции премьеров Кришьянис Кариньш.

По его словам, решение в руках белорусов.

"Что белорусы решат делать с этой станцией, это уже в руках самих белорусов (...). Я прекрасно знаю, что литовский сейм приняла закон, запрещающий приобретать электроэнергию с БелАЭС", – сказал К. Кариншь.

"Мы, с латвийской стороны, поддерживаем, чтобы был общее решение Балтийских государств, как есть по торговле газом (...). В мире существую модели – у Финляндии есть модель приобретения электроэнергии у России, поэтому это то направление, которое мы можем посмотреть", – сказал он.

На этой неделе С. Сквернялис подписал письмо премьеру Беларуси Сергею Румасу с предложением заменить Белорусскую АЭС (БелАЭС) на электростанцию, работающую на газе, который мог бы поставляться через терминал в Клайпеде и планирующийся газопровод между Литвой и Польшей.

Литва уже много лет критикует строительство БелАЭС всего в 20 километрах от границы Литвы и в 50 километрах от самого крупного города страны - Вильнюса. АЭС строит российская корпорация "Росатом".

Первый реактор белорусы планируют запустить в этом, а второй – в следующем году.

Критики премьера утверждают, что план нереален ни с технической, ни с политической точки зрения, и связывают эти заявления с участием С. Сквернялиса в президентских выборах.

До сих пор литовские должностные лица стремились остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, но не получили поддержки органов ЕС и других государств блока.