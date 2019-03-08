Восьмое марта в Литве: "Сегодня солнце светит для нас"

К празднику 8 марта в Литве относятся неоднозначно. С одной стороны, многие его по-прежнему отмечают, даря женщинам цветы и подарки. На улицах множество людей с букетами. С другой стороны, это памятный, но будний день.

Для некоторых дата ассоциируется со временами советской оккупации, когда празднование проходило на государственном уровне и в обязательном порядке. Кто-то видит в 8 марта более общий, международный смысл, когда свою солидарность могут выразить женщины всего мира.

В календаре литовских памятных дат 8 марта - Международный день солидарности женщин.

В последние годы его начинают снова все чаще воспринимать как повод к разговору о борьбе за равные права женщин, их положении в обществе, нерешенных проблемах в этой сфере.

В пятницу в Вильнюсе состоялось шествие активистов за права женщин, которые призывали власти страны обратить внимание на разницу в зарплатах женщин и мужчин.

Участники шествия пели песни, несли плакаты и лозунги против сексизма, дискриминации и насилия против женщин. Они прошли от Кафедральной площади до здания правительства.

По словам одной из организаторов шествия, президента Литовской конфедерации профсоюзов Инги Ругинене, по разнице в зарплате Литва отстает от стран Евросоюза (ЕС), женщины сталкиваются и с другими проблемами.

По уровню равенства полов Литва по-прежнему отстает от среднего показателя в ЕС. В литовском правительстве нет ни одной женщины-министра. Премьер Саулюс Сквернялис не считает это проблемой. По его мнению, самый важный критерий подбора кадров - профессионализм, а не пол кандидата.

Немного сглаживает эту ситуацию то, что в новых муниципальных советах будут работать 424 женщины и 1037 мужчин. Женщины составят 29% членов муниципальных советов в Литве – это на 4 проц. пункта больше, чем сейчас.

Но из 19 мэров, избранных в первом туре, лишь три женщины. Еще 11 женщин прошли во второй тур.

В среднем в ЕС женщины составляют 32% членов муниципальных советов и 15% мэров, свидетельствуют данные находящегося в Вильнюсе Европейского института равенства полов. Как к этой дате относятся в Вильнюсе? На эту тему DELFI провел социологический опрос, заодно поздравив всех, кто сегодня празднует.