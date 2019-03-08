Количество подозреваемых в деле о судебной коррупции выросло до 45

Количество подозреваемых в деле о судебной коррупции выросло до 45, сообщила в пятницу BNS представитель по связям с общественностью Службы спецрасследований (ССР) Литвы Рената Эндружите.

Еще на минувшей неделе сообщалось, что подозрения предъявлены 34 лицам.

"В данный момент количество подозреваемых выросло до 45. В этой выросшей цифре подозреваемых в основном частные лица, возможно, заинтересованные в судебных решениях, либо посредники", – сказала Р. Эндружите.

Правоохранительные органы проводят расследование возможного взяточничества среди судей, в деле в качестве подозреваемых фигурируют восемь судей и шесть адвокатов, а также мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас и его советник Айварас Кадзяускас.

По данным правооохраны, есть подозрения в том, что за благоприятные решения платились взятки, сумма которых может составлять от 1 тыс. до 100 тыс. евро.