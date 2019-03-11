Разговор о популярной профессии: маркетинг будущего или "халтурка" для фрилансеров?

Основная сложность в работе SMM-щика заключается в незнании заказчиками того, сколько на самом деле времени и сил уходит на работу. Это непонимание влечет к тому, что они не хотят достойно оплачивать работу, полагает SMM-специалист из Калининграда Екатерина Красовская.

Social Media Marketing – это сфера маркетинга, которая начала зарождаться еще с наступлением 2000-ых, в связи с массовым распространением Интернета. Сегодня, благодаря колоссальному развитию социальных сетей и их аудитории, данное направление в маркетинге набрало бешеную популярность.

Креативное агентство We Are Social совместно с платформой Hootsuite на своем официальном сайте опубликовало статистические данные за 2018 год по использованию населением цифровых технологий. Число пользователей социальных сетей в 2018 году составило 3,196 млрд. Эта цифра выросла на 13% в сравнении с предыдущим годом.

Людей, работающих с маркетингом в социальных сетях, называют SMM-специалистами. За несколько лет эта сфера обросла различными мифами, особенно, если говорить о специалистах, работающих удаленно в качестве фрилансеров. DELFI решил разобраться с тем, кто такой SMM-щик и чем он занимается. В этом нам любезно согласилась помочь гостья из Калининграда Екатерина Красовская, которая работает в данной сфере уже около пяти лет.

— Екатерина, расскажите, из чего состоит ваша работа?

— Я составляю для людей контент-план для Instagram и помогаю в продвижении личного бренда. Вариативность выполненной работы зависит исключительно от заказчика, а точнее, от того, сколько денег он готов вложить в проект. В обязанности входит составление контент-плана, настройка таргетинговой рекламы через Facebook Business, поиск потенциальных клиентов, написание постов, подбор и обработка визуального контента.

– C чего все началось? Как Вы стали заниматься SMM?

– В SMM я пришла со своего личного аккаунта в Instagram. Когда я начинала вести свою страницу, то мои силы были направлены на привлечение людей к производимому контенту. Со временем я решила поступить в университет, чтобы изучить маркетинг. Это было как раз то время, когда Social media marketing начал набирать популярность.

– Получили ли Вы все свои навыки и знания в данной сфере маркетинга в университете?

– Нет. Я сама занималась изучением именно этой сферы, а университет дал мне базу знаний о том, как в целом работает маркетинг. Мне кажется, что большая часть SMM-специалистов – самоучки.

– Как Вы начинаете сотрудничать с заказчиками? Где их находите?

– Существуют специальные сайты или же группы в социальных сетях для фрилансеров, где можно выставить свое портфолио. Многие начинающие специалисты находят своих первых заказчиков именно таким способом. Также можно напрямую написать, предлагая свои услуги. Есть и иной способ, когда заказчики сами к тебе обращаются благодаря хорошим отзывам. По сути, это действует как сарафанное радио, когда кто-то кому-то сказал или же посоветовал тебя.

– А Вы ищете или Вас сами уже находят?

– Меня находят заказчики самостоятельно. Всегда была противницей того, чтобы первой писать понравившимся аккаунтам и предлагать услуги. Такая тактика фрилансера отталкивает заказчиков. Это можно сравнить с надоедливыми рассылками в Instagram о привлечении подписчиков или же вирусной рекламой в Интернете. Лучше всего на первых порах качественно выполнить хотя бы один проект, чтобы зарекомендовать себя как профессионального специалиста.

– Какие основные сложности возникают в работе с заказчиками?

– Всё просто. Сфера относительно новая и многим непонятная. Именно поэтому основная сложность заключается в незнании заказчиками того, сколько на самом деле времени и сил уходит на работу. Очень часто встречаются работодатели, которые хотят большой приток подписчиков за минимальный срок. Иногда их запросы достигают нереальных цифр даже для самого топового специалиста в данной сфере. Собственно, это непонимание влечет к тому, что они не хотят достойно оплачивать работу. Я ставлю ценник относительно времени, которое будет затрачено на проект. Для меня время – это деньги.

– Встречались ли вы с грубостью заказчиков на своей практике?

– Конечно же. Самый яркий случай, связанный с неадекватным поведением и хамством заказчика, произошел недавно. Когда мы встретились для обсуждения проекта, мне показали Instagram конкурентов и попросили сделать так же. Я была совершенно против такой тактики, поскольку производство идентичного контента не является хорошим решением. В итоге они со мной согласились, внесли предоплату и попросили предоставить макеты. Вместо должных двух я отправила им восемь макетов, что заняло больше недели. Их видение визуального контента кардинально разошлось с моим. Они начали оскорблять меня, упрекать в непрофессионализме и требовать обратно деньги. Также был оставлен гневный комментарий о моей работе в социальных сетях.

– Что делать в таких ситуациях?

– Я всегда стараюсь избежать конфликта и отойти в сторону. Иногда людям сложно что-то объяснить, а уж тем более доказать. В работе всегда стараюсь найти компромисс, но при этом сделать все как можно лучше. Я считаю, что работник сферы SMM – это творческая профессия. Ты должен обладать не только техническими навыками, но и уметь создавать визуально красивый контент для Instagram. Именно здесь порой вкусы и расходятся.

– Каким был Ваш первый проект, помните ли Вы его?

– Это была студия высокой кухни. Я пришла в первый раз на работу, до конца ещё не понимая, что именно я должна делать. Работала с ними изначально просто как маркетолог без настройки таргетированной рекламы, поскольку ещё не знала, что это (смеется). Особенно мне запомнилась моя небольшая зарплата, но при этом огромные объёмы работы. Сейчас я понимаю, что для первого раза это абсолютно нормально.

– Чем Вы раньше занимались?

– Как и многие, подрабатывала в сфере обслуживания. Со временем я поняла, что мне нужна работа, от которой не будет зависеть мое местоположение, которая будет приносить удовольствие. Сейчас я могу свободно путешествовать и совмещать это с работой.

– Вам проще работать на себя?

– Да, мне так удобнее. Я делаю как я знаю, вижу, хочу. Как бы ни смеялись над фрилансерами, но самостоятельно управлять своими доходами и временем – это бесценно. Конечно, в такой свободе есть и свои минусы, поскольку тебе в любое время могут написать, позвонить, попросить что-то срочно запостить.

– Вы считаете, что это перспективная сфера?

– Конечно. Социальные сети, особенно Instagram, уже являются нашим вторым миром. Кроме того, порой продажи через эту социальную сеть при правильном подходе значительно выше, чем в обычных магазинах. Люди сейчас желают облегчить себе жизнь и сэкономить время, поэтому проще посмотреть на красивую картинку и заказать онлайн, чем куда-то выходить.

– Какие инструменты продвижения сегодня являются наиболее эффективными в социальных сетях?

– Конкретно в Instagram лучше всего работает таргетинговая реклама. Конечно же, не стоит забывать и о визуальном оформлении. На привлечение клиентов отлично работают различные конкурсы, поскольку люди нынче любят халяву. Сложно выбрать один инструмент. Мне кажется, что эффективнее всего продвижение работает при соединении всех способов.

– Раскрутка аккаунта без таргета возможна? Или это просто миф на сегодняшний день?

– Только если в далеком прошлом. Алгоритм работы Instagram с момента его создания претерпел колоссальные изменения. Я думаю, что набрать аудиторию и повысить прибыль компании можно только с помощью таргета.

– Хватает ли Вам на жизнь финансов, которые приносит данная работа?

– Хватает, но хочется, конечно же, всегда больше. Скажу так, что сейчас мой доход намного больше, чем в то время, когда я работала в сфере обслуживания. Кроме того, свой месячный достаток я также могу самостоятельно контролировать, принимая в работу проекты.