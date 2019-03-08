Страстная любовь обернулась сложным делом: один ребенок – трое отцов

Судебный процесс, связанный с установлением отцовства перерос в драму, достойную стать сюжетом для книги – за 5 лет (столько дело рассматривают суды) мужчина так и не согласился пройти тест на ДНК, а спустя 5 лет в суд обратились еще двое мужчин, которые заявили, что ребенок может быть их.

Мать ребенка не знакома с мужчинами, которые заявили, что ее ребенок может быть от них.

"Я пережила настоящий шок, это какой-то кошмар, на последнем заседании я узнала о еще двух участниках процесса. Защита отца заявила, что на звание отцов моего ребенка претендуют двое граждан России, которые, конечно же, не могут пройти тест на отцовство. Представьте весь абсурд этой ситуации", – рассказала DELFI женщина (фамилия ее редакции известна).

Два новых участника дела появились после того как дело вернули на повторное рассмотрение в Вильнюсский участковый суд. Судья сначала отклонил заявки, но потом, после подачи официальных документов, заявления претендентов были приняты.

Женщина рассказала, что история любви была яркой, пара планировала пожениться, но свадьба так и не состоялась. Мужчина сделал ей предложение, познакомил со своей семьей, о планах узнали все знакомые. По словам женщины, она поддерживала теплые отношения и с матерью отца своего будущего ребенка, с его детьми и сестрой.

Пара решила завести ребенка, это удалось сделать не сразу, потребовались определенные усилия. "Все знали, что мы очень хотим завести детей. Сначала это было сложно воплотить в жизнь, но отец ребенка, как бывший медик, помог получить необходимую помощь в клинике. Мы были счастливы", – рассказала женщина.

Через 1,5 года женщина забеременела, тогда отношения и расстроились.

"Не хочется искать виноватых. Ни мы первые, ни мы последние, кто расстался", - заметила женщина.

"Я много лет надеялась, что взрослые люди могут договориться в вопросе детей и жить дальше своей жизнью, – сказала собеседница, которая сейчас уже воспитывает девочку-подростка. – Мне было важно, чтобы у ребенка было двое родителей. Трудно себе представить, если вдруг что-то случиться, потребуется помощь, а я не смогу ее оказать. Или наоборот, когда надо будет принимать важные решения, вдруг ни с того, ни с сего появится отец со своим мнением, который до сих пор в воспитании ребенка не участвовал".

5 лет назад она решила обратиться в суд.

Женщина надеялась, что возможно договориться мирным путем. "Я не требовала никакой компенсации, не требовала денег на содержание ребенка, я думала, это поможет достичь мирного соглашения, – сказала она. – Я два раза заплатила за тест ДНК, а как оказалось, ответчик не обязан его проходить, если не хочет".

За эти пять лет суд уже принял решение не признавать отцовство. Решение суда было обжаловано. Дело рассматривал Верховный суд Литвы, направив его на повторное рассмотрение в суд низшей инстанции.

Адвокат Симонас Янушайтис сказал DELFI, что в законе нет принудительных мер для прохождения теста ДНК, поэтому мужчина, пользуясь этим, не проходил тест.

Однако, даже если бы мужчина прошел тест и его результат был бы положительным, то это совсем не означало бы, что он является отцом ребенка.

"Если человек не является и не сдает образцы для проведения ДНК-теста, то заставить его это сделать юридически не представляется возможным", - сказал адвокат.

"Результаты теста всегда показывают определенную вероятность того, что человек является отцом ребенка. Поэтому даже если тест пройден, суд должен решить является ли такой вывод экспертов основанием для того, чтобы считать человека отцом ребенка", – заметил адвокат, прибавив, что именно поэтому суды исследуют и другие доказательства.

Кстати, суд может подтвердить факт отцовства и без теста. "Все зависит от того, насколько доказательства подтверждают тот факт, что ответчик вел себя так, что его можно считать отцом ребенка", – сказал Янушайтис.

Если бы пара заключила брак, то это можно было бы оценивать как подобное обстоятельство. Однако суд изучает и обстоятельства совместной жизни вне брака. "В любом случае важно установить обстоятельства совместного проживания родителей, даты событий, время зачатия ребенка. От этого зависит на основании чего заведено дело о потенциальном отцовстве", – заметил адвокат, уточнив, что это дело - необычное.

"Понятно, что для того, чтобы доказать факт отцовства, надо доказывать обстоятельства, связанные с интимной жизнью двух людей. Все это сложно доказать документами, фотографиями, показаниями свидетелей. Поэтому женщина находится в сложной ситуации. Если отец отказывается пройти тест ДНК, есть основание считать это одним из доказательств того, что он является отцом ребенка", – сказал Янушаускас.

DELFI пытался связаться с человеком, который является ответчиком в этом деле. Его представители сказали, что их руководитель не может говорить с журналистами, у него много работы. Сам он с 7 марта ни на звонки, ни на электронные письма не отвечал.