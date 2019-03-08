В Вильнюсе "зацвели" тюльпаны: сколько стоят цветы в праздник

В пятницу столичный проспект Гедиминаса украсился разноцветными тюльпанами. Красные, желтые, фиолетовые. Настроение праздничное, однако некоторые торговцы сказали, что в этом году пришлось повышать цены на цветы, поскольку их везут из Польши, а в Польше цветы в этом году подорожали.

"Все тюльпаны – по 1 евро", – сказала Эдита, торгующая цветами вместе с матерью.

"В прошлом году в Польше тюльпаны стоили 0,3 евро за штуку, а в этом году цены выросли. Сейчас поляки продают цветы по 0,5 евро. Нам приходится привезти больше, чтобы дорога окупилась", – объяснила Эдита.

В этом году женщины привезли из Польши около 1000 тюльпанов.

"В прошлом году привезли 2000, но часть пришлось выбросить. Сейчас взяли 1000, боимся, что не все удастся продать. Когда был лит, привозили и по 3000.

При евро людям дорого. В прошлом году мы продавали по 0,8 евро, а в этом уже по 1 евро", – рассказала женщина.

Женщины на торговлю не жалуются, из 1000 тюльпанов в пятницу утром осталось немного.

"Вчера не особенно покупали, а сегодня с 7 ч. уже были покупатели", – сказала Эдита.

Инеса, торгующая цветами, в Центральном пассаже, сказала, что тюльпаны стоят 1 евро, а розы от 1,5 до 4 евро.

"Цена на красные розы выросла на 20%. Если обычно розы продаем по 2,5-3 евро, то сегодня – по 4 евро", – сказала она, заметив, что немало цветов продала вчера.