Сравнили три самых популярных района в Вильнюсе: где больше плюсов

В настоящее время в Вильнюсе на рынке недвижимости предложений очень много, однако, по последним данным, растут и продажи. Активность клиентов в последнее время удивляет экспертов, по их словам, такая активность до этого наблюдалась лишь перед кризисом. Эксперты также выделяют три района, в которых жители активнее всего покупают новое жилье.

По данным Inreal, в последний год наибольшей популярностью пользуются Науяместис, Пилайте и Шнипишкес (было продано больше чем по 500 новых квартир).

Средние цены: в Науяместисе – 2420 евро/кв. м; в Пилайте – 1410 евро/кв. м; в Шнипишкес – 2390 евро/кв. м. Однако, представитель Inreal Робертас Жулпа сказал, что, если не принимать во внимание несколько дорогих объектов на проспекте Конституциёс и на ул. Ринктинес, то цены в Шнипишкес составляли 1735 евро/кв. м.

По словам эксперта, эти три района популярны потому, что предлагают клиентам объекты разных сегментов.

"Два района – Шнипискес и Науяместис – находятся в центральной части города. Первый – часть нового центра Вильнюса, второй – рядом со Старым городом. Между тем, цены там ниже, чем на Жверинасе или на Ужуписе. Пилайте, несмотря на проблемы в сфере сообщения и инфраструктуры, считается лучшим спальным районом литовской столицы и много лет подряд входит в тройку лучших районов города", – сказал Жулпа.

Эксперт уверяет, что Шнипишкес и Науяместис находятся на стадии активного расширения. Там развивают не только жилые проекты, но и бизнес-центры, где создают рабочие места. Кроме того, муниципалитет инвестирует в обновление транспортной инфраструктуры, новых зон отдыха.

Жулпа убежден, что значимость этих двух районов увеличится, будут расти и цены на жилье в этих районах. Поэтому популярность этих районов сохранится как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.

"Что касается Пилайте, там также есть пространство для расширения, но там существует проблема заторов и нехватки детских садов и школ. Вильнюсский муниципалитет планирует построить в этом районе 4 школы, 9 детских садов. Также планируют расширение сети улиц, решение проблемы сообщения. Однако, если количество жителей в районе по-прежнему будет расти, то всех этих мер не хватит и придется искать новые способы решения проблем", – считает эксперт.

По словам Жулпы, основные покупатели нового жилья в этих районах - молодые работающие люди. Выбор зависит от личных приоритетов. Одни хотят жить поближе к центру, другие ближе к работе, местам развлечений и т.д. Все зависит от того, чего хочет человек - жить в центре в небольшом жилье или подальше от центра, но в более просторном.

Пилайте:

Что касается центральной части Вильнюса, в данном случае Шнипишкес и Науяместиса, то, по словам директора Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугаса Статулявичюса, там все проще. Из Шнипишкес или Науяместиса до центра можно добраться пешком, на велосипеде или на самокате.

"В Науяместисе транспорт менее актуален, там больше существует проблема парковки. Если в Пилайте это менее серьезная проблема, то в центральной части это вызывает напряжение. Если у человека есть дети, которых он возит на занятия, в школу и еще куда-то, то ему нужны две машины в семье, значит, лучше выбирать Пилайте. Если семьи нет или дети подросли, могут сами ездить, тогда можно жить в центре. Ведь все равно больше рабочих мест сконцентрировано в центре", – сказал Статулявичюс.

По словам Статулявичюса, Науяместис сейчас стал таким районом, где больше всего ощущается качество западной жизни.

Шнипишкес и Науяместис не могут пожаловаться на отсутствие социальной инфраструктуры, там находятся и престижные школы. В этом плане у родителей есть выбор.

В одном Пилайте обходит Шнипишкес и Науяместис - это зеленые зоны. По словам Статулявичюса, в Пилайте вся земля - собственная, ее можно выкупить и делать, что хочешь. Рядом с Науяместисом есть парк Вингис, а вот в Шнипишкес ситуация гораздо хуже.



"Казалось бы, здесь все в центре, но не совсем хорошо. Земля там принадлежит частникам, люди хотят за нее огромные деньги, поэтому не удается соединить квартал и выделить территорию для гармоничного развития", – сказал Статулявичюс.

По его словам, компании все время считают окупаемость проекта, и именно зеленые зоны страдают в результате такой политики, их делают по минимуму, но не больше. В Пилайте земля дешевле, поэтому там серьезной проблемы нет.

Шнипишкес: