В Норвегии в ДТП попал тягач из Литвы

В Норвегии тягач с полуприцепом с литовскими номерами съехал на обочину и заблокировал дорогу. Местная полиция информирует, что вытащить фуру непросто – чтобы это сделать, сначала надо ее разгрузить вручную, пишет NRK.no.

Из-за ДТП была заблокирована дорога в местную школу, поэтому часть учителей и 45 детей не могли попасть в школу 7 марта.

Фура съехала с дороги в среду в полдень в городке Бомло (на западе Норвегии).

В машине было 18 тонн лосося. Рыбу пришлось выгружать вручную.

"В ночь на четверг было решено, что фура слишком тяжелая, чтобы ее вытащить. Была опасность, что она может перевернуться, поэтому придется ее разгружать. В четверг утром приехали рабочие. Это займет много времени. Рыбы много, мы не можем сказать, когда будет открыта дорога", – сказал представитель местной полиции Ронни Слейр.

В четверг из-за этого ДТП не работала часть школы. Всего в школе учатся 144 ученика. Из них 45 - ученики средней школы, у которых в четверг выходной.

"Власти обещают усовершенствовать транспортное сообщение в Бомло, поскольку в городе много узких дорог. На одной из таких дорог и произошло ДТП. Мы надеемся, что в скором времени дорогу откроют", – сказала директор школы Маргрете Эйде.

Не сообщается, кто управлял фурой и были ли пострадавшие.