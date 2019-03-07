Предложение ресторана клиентам: не понравилась еда - не плати

В сфере общепита, где наблюдается большая конкуренция, не всегда достаточно предлагать хорошую еду, качественное обслуживание и приятное окружение. Поэтому клиентов привлекают скидками, акциями, мероприятиями. Ресторан Pilnas samtis, который находится в каунасском районе, сделал новое предложение – качество кухни отдает на суд клиентам.

Никого не удивляет то, что недовольный качеством товара клиент может его вернуть. Не брак, а именно такой товар, который не удовлетворил ожидания. Однако, одно дело принять вещь назад и пытаться ее опять продать, а совсем другое – предложить компенсацию за непонравившееся блюдо. Такое блюдо второй раз не продашь. "Мы осмелились проверить качество нашей кухни. Мы считаем, что мало показать, какие мы хорошие, мы рискнули взять на себя финансовую ответственность", – сказал владелец ресторана, находящегося в Домейкаве (Каунасский район) Костас Александравичюс.

Если в его ресторане клиент заявит официанту, что блюдо ему не понравилось, то ему не придется платить за него. Кроме того, клиент бесплатно получит кофе. "Мы доверяем нашим посетителям и надеемся, что они объяснять, что их разочаровало, а это поможет нам совершенствоваться. Акция будет длиться весь март, она не распространяется на обеды дня", – сказал Александравичюс.

Иногда подобные маркетинговые ходы заканчиваются печально. Например, международная сеть Domino‘s Pizza задумала акцию в России: предложила клиентам сделать тату в виде их логотипа и ежегодно получать по 100 пицц бесплатно.

Инициаторы акции видно не думали, что появятся смельчаки, которые пойдут на это, ради бесплатных пицц. Но они ошиблись. Многие россияне стали делать тату и через год акцию отменили, а это отрицательно сказалось на репутации компании.

Александравичюс сказал, что он понимает, с каким риском связано их предложение. "В сфере общепита репутация очень дорого стоит, клиенты могут не простить даже небольшие ошибки. Для нас это особенно важно, поскольку мы находимся в стороне от большого потока клиентов и не можем рассчитывать на большое количество случайных посетителей, поэтому если многие будут недовольны, мы не продержимся, независимо от того, будет продолжаться акция по возвращению денег или нет", – сказал он.

Ресторан применяет и другие маркетинговые уловки: организует тематические вечера, мероприятия, предлагает попробовать обеды дня. По его словам, в любом случае содержание предложения должно быть реальным, ненадуманным. "Если мы объявим, что у нас самые вкусные ребрышки в Литве. Это не может быть лишь вызовом, тут вера на слово заканчивается после первой пробы", – считает он.