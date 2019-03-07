Торговые сети в Литве призывают отказаться от продажи живой рыбы

Неправительственная организация "Пустые клетки" призывает работающие в Литве торговые сети Maxima, Rimi и Iki отказаться от торговли живой рыбой из-за грубых нарушений.

Представители торговцев не намерены менять установившийся порядок и уверяют, что нарушений бывает немного.

"Представители "Пустых клеток" отмечают, что в декабре перед праздниками были зафиксированы различные нарушения: кровь в воде с рыбой, раненая рыба, едва живая рыба, мертвая рыба - все это можно было увидеть в аквариумах торговых центров. Кроме того, фиксировались случаи, когда живую рыбу упаковывали в пакеты.

"Ситуация не улучшается, поэтому мы видим лишь один способ решения проблемы – отказаться от торговли живой рыбой. Многие страны Европы от такой торговли давно отказались, нет живой рыбы и в магазинах некоторых сетей. Если от этого откажутся и другие сети, никто не пострадает - ни сами сети, ни животные" – сказал представитель организации Миколас Шярмукшнис.

Специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы признают наличие такой проблемы. Во время проверок с 21 декабря по 3 января нарушения фиксировались десятками.

"В праздники поступило 42 сообщения, в трети магазинов установили нарушения, связанные с содержанием животных – слишком большое количество рыбы в аквариумах, в одном аквариуме держали рыб разных видов, раненая рыба", – сказал представитель службы Гедрюс Блекайтис.

По его словам, были назначены штрафы или сделаны предупреждения. Специалисты службы уже предлагали сетям отказаться от продажи живой рыбы, но по данным Блекайтиса, на такой товар все еще существует спрос.

"Было бы неплохо, если бы само общество отказалось покупать живую рыбу, тогда к этому приспособился бы и бизнес", – сказал он. Блекайтис заметил, что существует строгий регламент – в магазинах не должны торговать раненой рыбой, есть регламент количества рыб в аквариуме, количества кислорода в воде.

Представители ТЦ отмечают, что отдельные нарушения могут быть в предпраздничный период, но это скорее исключение, чем правило.

"Бывают, особенно перед праздниками, небольшие нарушения, но это отдельные случаи, эта тенденция не характерна нашей сети. Обычно покупатели довольны качеством живой рыбы, жалоб не поступает", – сказал представитель Maxima Паулюс Стонис.

По его словам, магазины Maxima в прошлом году продали 240 000 живых рыб, это на 7% больше, чем в 2017 г, и отказываться от такой торговли сеть не планирует.

Представитель Rimi Гедре Буйведене также сказала, что нарушения встречаются нечасто. По ее словам, сеть Rimi рассматривает возможность предложить клиентам альтернативу.

Между тем в новых магазинах сети Iki аквариумы для рыбы уже не оборудуют.

"Мы рассматриваем разные варианты, а в новых магазинах аквариумы для рыбы уже не оборудуем", – сказала представитель Iki Берта Чайкаускайте.