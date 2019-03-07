На проспекте Саванорю в Вильнюсе грядут перемены

Удобное сообщение с центром города и развитая инфраструктура побуждают производственные, торговые и логистические предприятия обосновываться на проспекте Саванорю. По словам экспертов на рынке недвижимости, в будущем этот район должен привлечь еще больше предпринимателей.

В индустриальной части проспекта Саванорю, между Нижними Панеряй и Вилкпеде, место для офисов нашли разные компании – от транспортных до переработчиков пластиковых упаковок.

Глава компании Ri Invest, которая 12 лет занимается арендой недвижимости на проспекте Саванорю, Ричардас Каспаравичюс считает самым большим преимуществом этого района развитое транспортное сообщение.

"На проспекте Саванорю исторически сформировалась ось, это хорошая артерия сообщения: направление на Каунас, рядом объездная дорога в сторону аэропорта, отсюда просто выехать на западную объездную дорогу. Таких дорог с тремя полосами, как на проспекте Саванорю, в Вильнюсе немного и вообще в Литве немного", – заметил предприниматель.

По словам Каспаравичюса, арендаторы ценят это место за хорошее сообщение с центром города. По его мнению, в будущем этот проспект будет развиваться дальше.

Партнер компании Solid Real Advisors Мантас Миселюнас заметил, что этот проспект привлекает не только производственные предприятия, но и торговые. Сейчас там обосновывается немало строительных компаний.

"В ближайшее время на проспекте Саванорю увеличится число помещений, связанное со специализированной торговлей. Здесь вряд ли будут продавать одежду или появятся центры развлечений, но магазины специализированных товаров, например, строительных, здесь вполне уместны", – сказал Миселюнас.

По его словам, здесь обосновываются и логистические компании – например компания Transimeksa. Однако предложений здесь немного, поэтому не все желающие могут найти подходящие офисы, производственные помещения или место для склада.

"На проспекте Саванорю есть отдельные небольшие помещения, но такого, чтобы можно было бы арендовать целое здание или территорию, немного. А промышленных предприятий, нуждающихся в расширении, немало", – сказал Миселюнас.

Оценивая дальнейшие перспективы проспекта, он заметил, что эта территория понемногу изменится, но останется центром притяжения для производственных компаний: "Сейчас здания, находящиеся на территории проспекта, слишком велики, для того, чтобы их сносить, это вызвало бы рост цены на землю. Поэтому их будут трансформировать – преобразуют в торговые помещения, приспособят под производственные здания".

Доцент Каунасского технологического университета Мартинас Марозас сказал, что производство на промышленной территории не вызывает никакого дискомфорта у горожан.

"Исторически промышленные территории планировались в той стороне города куда обычно дует ветер, а значит он уносит запахи и загрязнения за город. С точки зрения сообщения проспект Саванорю - это транспортная артерия с инженерной инфраструктурой, с хорошим сообщением, там даже есть железная дорога", – заметил он.

Марозас рассказал, что многие компании приспособили для использования построенные в советское время здания.

После советского времени в плане города появилась возможность для появления в той части и торговых компаний. Они воспользовались этим. По словам специалиста, проспект планируют сделать конверсионной территорией.

"Что касается будущего, то только вопрос времени, когда проспект станет самой большой в городе конверсионной территорией. Кажется, этот проспект - хорошая инвестиция в будущее. Компании, которые обоснуются там сегодня, позже смогут развивать там офисное строительство, коммерческие и даже наполовину жилые зоны", – отмечает Марозас.