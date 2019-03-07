Продажи квартир в Литве бьют рекорды, цены растут

Аналитики, работающие с недвижимостью с напряжением следят за новейшей статистикой продаж недвижимости, которая по данным уже достигла уровня 2007–2008 гг. Несмотря на то, что постоянно говорят, что сейчас ситуация не в пример лучше, есть вопрос - какое влияние возымеет повышение процентной ставки по кредитам.

Центр регистра отмечает, что объем продаж в феврале этого года поражает. По количеству проданных объектов практически достигли результат 2007 года, а в Вильнюсе и Каунасе продажи были самыми результативными за всю историю.

По данным Центра регистра, в феврале этого года, по сравнению с данными за февраль 2018 года, продажи увеличились на 20,3%, а по сравнению с январем 2019 года – на 3,4%. Всего за февраль в Литве продали 2694 квартиры. В 2007 году, когда был установлен рекорд, было продано 2850 квартир.

Однако особенно результативными продажи были в Вильнюсе и Каунасе. В столице в феврале было продано 938 квартир, на 45% больше, чем в феврале 2018 г. В Каунасе в феврале продали 409 квартир, на 15,9% больше, чем в феврале 2018 года. Это самый высокий показатель с 1998 года, когда Центр регистра стал фиксировать такие данные. До этого рекорд был установлен в 2014 году, когда в Вильнюсе продали 893 квартиры, а в Каунасе – 1998 год (393 квартиры).

По данным Citus, в 2007 г. средняя стоимость квадратного метра составляла 1577 евро, в 2008 г. – 1591 евро/кв. м. В 2019 году кв. м уже стоил 1707 евро.

По словам главы Citus Шарунаса Тарутиса, сейчас наблюдается рекордный темп продаж и резервации жилья. Это значит, что цены еще невысокие.

Однако с ним не согласен аналитик Inreal Робертас Жулпа. Он сказал, что нельзя сравнивать средние цены на жилье, не оценив разницу в классе. По его данным, в январе 2008 г. жилье экономического класса в среднем стоило – 1732 евро/кв. м, среднего класса – 2329 евро/кв. м, а престижного класса – 3397 евро/кв. м. В январе 2019 г. цены были следующими: соответственно 1434 евро/кв. м, 1904 евро/кв. м, 3068 евро/кв. м.

"Если брать цены на новые квартиры, то они выше, чем были до кризиса, но если брать цены в общем, они похожие и примерно догоняют уровень 2007 года, значит, еще есть резервы для роста. (…) Нельзя смешивать вместе цены на жилье разного класса", – сказал аналитик.

"У нас большое предложение, большая конкуренция между компаниями, это не дает расти ценам. Если взять рост цен в 2018 г., то в столице это всего несколько процентов. Примерно столько, сколько составил рост инфляции, а самый большой рост был зафиксирован в районах, где база невелика. Естественно, что по мере роста экономики и доходов жителей, растут и цены. Сильного роста не должно быть уже только из-за большого предложения.

Понятно, что при такой конкуренции компании идут на снижение своих доходов, а не на повышение цен. Если на расстоянии 50 м находятся проекты разных компаний, которые ничем не отличаются, естественно, что покупатели будут покупать там, где цены ниже", – считает Жулпа.

Аналитики считают, что цены все равно будут расти, пусть и ненамного.