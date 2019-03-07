Приехавший на операцию пожилой человек сам не знал, что подписал: пришлось заплатить 50 евро

Пожилой человек, приехавший на операцию в Каунасскую клинику из региона, за дополнительные средства заплатил 50 евро. Его внучка возмущена тем, что пожилому человеку не объяснили, за что он платит, и какие были альтернативы - просто дали лист на подпись. Каунасская клиника считает, что произошло недоразумение, ее представители говорят, что вся информация была предоставлена.

Историю пожилого человека (с его согласия) рассказала его внучка. По ее словам, дедушка ждал операции катаракты в установленном порядке. Он жаловался на ухудшение зрения, обратился к семейному врачу, ему выдали направление на операцию в Каунасскую клинику.

"Как известно, такие операции компенсируют за счет Больничной кассы. Дедушка всю жизнь официально работал, платил налоги, сейчас он пенсионер, инвалид, поэтому, я думаю, операцию должны были делать бесплатно. Этого не отрицают и представители Каунасской клиники, но они говорят, что дедушка пожелал дополнительные услуги за 50 евро", – сказала внучка.

Дедушка сказал ей, что перед операцией его спрашивали, как он хочет оперироваться - платно или нет. Он узнал, сколько стоит платная операция, ответили 30 евро. Он пожелал бесплатную.

"Когда он рассказал, что за бесплатную операцию заплатил и еще чек получил, я стала интересоваться, в чем дело. После консультации с Больничной кассой выяснилось, что он не должен был платить. Я надеялась, что произошла ошибка и хотела вернуть 50 евро, мы обратились в клинику письменно.

Мы сделали запрос, чтобы узнать, почему дедушке пришлось платить за операцию, ведь перед операцией ему просто принесли документы на подпись. Дедушка - человек старой закалки, он договор не читал, всем доверяет, а особенно врачам. Надо подписать - подписывает, надо платить - платит. Что тут выяснять. Тем более, что одну операцию уже сделали, глаз был заклеен, очков не было.

Я интереса ради после операции стала выяснять, что же произошло. Знала, что что-то тут не так. Клиника ошибку не признала, нам ответили, что дедушку информировали о возможности оперироваться бесплатно, но он пожелала дополнительную платную услугу", – рассказала внучка.

Она не сомневается, что им не удастся доказать, что дедушка никаких дополнительных услуг не просил.

"Но представьте такую ситуацию: приезжает пенсионер из моего города в большой город Каунас на операцию. Его пенсия чуть выше самой маленькой, вы сами знаете, какие у нас пенсии. Дорогу до Каунаса и назад надо оплатить самому. И тут еще он просит дополнительно предоставить ему вискоэластичный раствор (как будто он знает, что это такое), за который платит 50 евро", – возмущалась женщина.

Особенно ее возмутил тот факт, что таких пациентов, как ее дедушка - не один, а сотни.

"Один дедушкин друг заплатил за такую операцию 10 евро, другой – 120 евро. Они старые, ничего не понимают в медицине, операциях и т.д. вряд ли они сами делали выбор, выбирали эти дополнительные средства", – заметила внучка.

Представители Каунасской клиники считают, что произошло недоразумение, непонимание.

"Мы понимаем озабоченность пациента и его близких. Думаем, произошло недоразумение. Врачи всегда информируют пациентов о платных услугах и средствах. Если пациент соглашается платить за услуги и медикаменты, он ставит свою подпись в специальной форме. В данном случае пациент согласился платить за дорогие медикаменты, которые не оплачивает Больничная касса, подписался", – сказано в ответе клиники, где уточняется, что сама операция была бесплатной.​

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига конкретную историю не стал комментировать, так как ему не известны все обстоятельства.

"Но мы хотели бы внести больше ясности, чтобы не было этих вопросов о доплатах. Мы знаем истории пациентов, которых просят купить разные средства – для ухода или еще что-то. Такого не должно быть. Если за услугу платит Больничная касса, пациент не должен покупать халаты, шприцы, перчатки или что-то еще", – сказал Верига.

Он подчеркнул, что не может быть никаких спекуляций на тему, что платные медикаменты лучше.

"Это как с эндопротезами суставов: если заплатишь, поставим самый лучший.

В ЕС нет плохих, не получивших сертификат. Так откуда может быть плохой? Это не место для игр", – сказал Верига.

Он сказал, что пациенты, если у них есть вопросы, могут обращаться в Больничную кассу и узнать, какая услуга им полагается.

"У пациента есть право жаловаться, если он считает, что ему предоставили неверную информацию или незаконно попросили заплатить – сначала надо письменно обратиться в администрацию больницы", – сказала представитель Больничной кассы Бируте Каваляускене.

Если ответ больницы не удовлетворяет, можно обращаться в Больничную кассу.

По интересующим вопросам пациенты могут обращаться в Больничную кассу по эл. почте info@vlk.lt или по номеру (8 5) 232 2222.