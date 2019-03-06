В Литве – необычное дело об изнасиловании: оно войдет в учебники

65-летний ученый, работающий в одном из литовских университетов, попал в незавидное положение – перед смертью его больная 86-летняя теща вызвала полицию и обвинила его в изнасиловании. Полицейские не могли поверить в то, что им говорила пожилая женщина, ее близкие просили полицейских не слушать ее, поскольку у нее не все в порядке с психикой, она часто бредила, говорила, что ее постоянно насилуют и даже собиралась рожать. Однако по закону полицейские не могли не начать расследование.

Вся эта история могла забыться, однако спустя полгода после сообщения об изнасиловании, полиция получила выводы судмедэкспертов. Их данные были скандальными – были признаки того, что пожилая женщина была изнасилована, а это сделать мог именно ее зять.

Выводы экспертов послужили настоящей неразберихе – ученого вызвали в полицию, где ему предъявили обвинения в изнасиловании недавно скончавшейся тещи. Позже дело передали в Вильнюсский участковый суд. Казалось, что суд во всем разберется и найдет ошибку, однако судья не пожелал углубляться в обстоятельства дела – ну и что, что ученый отрицает вину, выводы экспертов бесспорны.

Судья Рамунас Кейдунас признал ученого виновным в изнасиловании и приговорил к тюремному заключению с отсрочкой исполнения на три года.

Такое постановление суда вызвало шок не только у осужденного, но и у близких покойной, они обжаловали постановление суда. Сын покойной возмущался даже тем, что вообще стали рассматривать это дело и проводить расследование.

Это дело попало в руки коллегии судей Вильнюсского окружного суда - Юргиты Колычене, Эрнестаса Римшялиса и Арунаса Будриса. После многочисленных заседаний, на которых опросили множество свидетелей, включая большое число медиков, судьи объявили, что мужчина необоснованно был осужден за изнасилование тещи. Он этого не делал.

Судьи опирались не только на показания свидетелей, но и на выводы медиков-экспертов, и самое главное – на те же выводы судмедэкспертизы. После дополнительного опроса ряда медиков-специалистов выяснилось то, о чем до сих пор было известно только из учебников: в матке якобы изнасилованной пенсионерки обнаружили не следы спермы, как указали судмедэксперты, а простатический специфический антиген (ПСА), который выработал сам организм женщины. Этот белок характерен для мужчин, однако в некоторых случаях его может произвести и женский организм. Такое бывает, если женщина более онкологическими или урологическими заболеваниями, а эксперт, которую до этого опрашивали в суде, даже не слышала о таком явлении.

Судья, вынесший обвинительный приговор, не обратил на это никакого внимания, поскольку в экспертизе черным по белому было написано, что на нижнем белье женщины обнаружили ДНК ученого. Однако ничего удивительного в этом не было, ведь все они жили в одной квартире и вещи стирали в одной стиральной машине, а следы ДНК остаются даже после одной стирки.

Коллегия судей постановила, что ученого не могли осудить за изнасилование, поскольку не было никаких доказательств его вины. А в выводах экспертов ПСА выдали за следы спермы.