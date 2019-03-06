Информация о несчастье поступила 5 марта, в 9.11 ч.
сообщалось, что в Швенченеляй, на ул. Жемутине, со строительных лесов упал рабочий (1965 г.р.), мужчина скончался на месте.
Ведется расследование.
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Полиция сообщает, что в Швенченеляй произошло несчастье. По предварительным данным, погиб упавший со строительных лесов рабочий.
Информация о несчастье поступила 5 марта, в 9.11 ч.
сообщалось, что в Швенченеляй, на ул. Жемутине, со строительных лесов упал рабочий (1965 г.р.), мужчина скончался на месте.
Ведется расследование.