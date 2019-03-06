Скандал в Шилутском районе: председатель комиссии часть бюллетеней унесла домой

В Шилутском районе начато расследование в связи с кражей документов.

Во вторник в доме председателя комиссии Избирательного округа Саугай провели обыск, эту информацию BNS подтвердила пресс-секретарь ГПК Таурагского округа Грета Кесминайте. По ее словам, пока обвинения никому не предъявлены.

"Обстоятельства уточняются", – сказала Кесминайте.

Председатель комиссии Шилутского избирательного округа Эугениюс Юдейкис подтвердил BNS, что во вторник пересчитали бюллетени голосовавших в Саугай.

"Этот участок работал дольше всех, до 5.30 ч., никак не могли сосчитать, и была получена письменная просьба одного из кандидатов - пересчитать", – сказал он, заметив, что после получения данных из Саугай этот кандидат не попал в горсовет.

Глава комиссии подтвердил, что когда стали пересчитывать бюллетени, в мешках не нашли бюллетени за кандидатов по спискам, были только бюллетени выборов мэров.

Выяснилось, что эти документы были дома у председателя комиссии. Не было и бюллетеней, которые признали недействительными. По словам Юдейкиса, позже отыскались и они.

"Пересчет результат не изменил, эти голоса существенного значения не имели. Были неточности, но они были несущественны", – сказал BNS Юдейкис.

Председатель Главизбиркома Лаура Матийошайтите 6 марта сказала BNS, что о ситуации в Шилутском районе ей известно. По ее словам, перед утверждением результатов будут решать признать результаты голосования в Саугай или нет.

"Вопрос, какова причина этого, усталость председателя или что-то еще. Но забыть бюллетени - это из ряда вон выходящее происшествие", – сказала Матийошайтите.

По ее словам, если решать не признавать результаты голосования в Саугай, повторных выборов там не будет. Она заметила, что не может быть и речи о непризнании результатов голосования во всем Шилутском округе, поскольку на других участках нарушений не было.

По предварительным данным ГИК, в Саугай больше всего голосов – 155 – получили консерваторы, 103 - "крестьяне", 79 - общественный комитет "За власть народа", 74 - "Порядок и справедливость", 47 - социал-демократы, другие партии набрали немного голосов.