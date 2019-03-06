В Каунасе продают историческое здание

В середине XIX в. предприниматель Рафаил Вольф открыл в Каунасе пивоваренный завод. Именно он стал первым таким заводом в восточной части региона Балтийского моря. Нынешние владельцы этого комплекса продают это историческое здание за 450 000 евро.

Завод был построен в Вилиямполе в 1869 году, общая площадь всех помещений – 3186 кв. м. В находящемся в стороне 4-этажном здании сейчас изготавливают ржаной солод для выпечки хлеба. Поскольку производство планируют перенести в другое место, здания решили продать. Владельцы надеются, что новые хозяева проникнутся исторической ценностью здания.

"Все зависит от покупателя, здание в хорошем состоянии, аутентичное, поэтому там можно реализовать разные проекты, само здание можно использовать в разных целях", – сказано в комментарии владельцев.

Рядом со зданием на ул. Радвилу огорожена территория в 62 га. В здании есть все необходимые коммуникации, зона отдыха, офисы. В здании есть подвалы с арочными кирпичными сводами и бункеры для складирования зерна.