На муниципальных выборах в Литве избраны 4 добровольца

На состоявшихся в Литве выборах в муниципальные советы избраны четыре добровольца, сообщила BNS Главная избирательная комиссия (ГИК).

Должностные лица, ответственные за вопросы обороны отмечают, что военная служба и политическая работа в самоуправлениях не совместимы.

ГИК накануне выборов просила политиков развеять сомнения по поводу статуса ополченцев, однако сейчас ей вновь придется решать этот вопрос.

"Придется решать этот вопрос с членами комиссии, поскольку ранее мы это не обсуждали. Если будем видеть, что не можем прийти к общему согласию с членами комиссии по этому вопросу, в таком случае будем решать вопрос на заседании комиссии", – сказала BNS председатель ГИК Лаура Матийошайтите.

В целом в муниципальных выборах участвовали 73 военных Добровольческих сил обороны.

Конституция предусматривает, что лица, проходящие действительную военную службу, не могут быть членами советов самоуправлений.

Однако, что касается ополченцев, их положение определяется достаточно путано.

В законе о выборах в муниципальные советы есть список должностей, которые не согласуются с должностью члена совета самоуправления. В нем нет ополченцев.

Кроме того, закон об организации системы обороны и военной службы делает исключение для ополченцев и разрешает им участвовать в политической деятельности.

Министерство обороны и армия до сих пор придерживались позиции о том, что военные, принадлежащие Добровольческим силам обороны, находятся на действительной военной службе.

Представитель по связям с общественностью Минобороны Вита Раманаускайте сообщила BNS, что министерство не отказывается от этой позиции, однако призывает выяснить, насколько этот запрет пропорционален.

Правительство сейчас рассматривает возможность обратиться в Конституционный суд за разъяснениями по этому вопросу, сообщил BNS советник премьера Арнолдас Пикжирнис.

Командующий Добровольческими силами Дайнюс Пашвянскас сказал, что в связи с неясностями членов муниципальных советов пока не будут призывать покинуть эту должность.

Возникшие дискуссии об участии политиков в силах ополчения в итоге могут сильно изменить сами эти силы.

Армия считает, что участие политиков в Добровольческих силах обороны создает риск иметь "бумажную армию", поскольку не будет ясно, прибудут ли эти лица в части в случае мобилизации.

Однако переизбранный членом Вильнюсского горсовета ополченец Адомас Бужинскас сообщил BNS, что считает такое мнение может сформировать и подход заключающийся в том, что в Добровольческих силах не могут служить, например, полицейские, пожарники или пограничники.

"Если будет применяться такая логика, то это может затронуть несколько сотен, если не тысячу военных. Силам будет нанесен большой ущерб", – утверждает консерватор.

По данным министерства обороны, в Добровольческих силах ВС Литвы служат немногим более 5 тыс. человек.

Ополченцами могут служить граждане Литвы в возрасте от 18 до 60 лет. Если человек становится ополченцем, его отправляют на трехнедельные курс приобретения навыков, затем они несут службу по выходным дням, в год они участвуют в учениях от 20 до 50 дней.

Муниципальные выборы в Литве состоялись 3 марта.