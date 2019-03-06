В Литве построят новые военные городки - минобороны объявило конкурс

В среду министерство обороны Литвы объявило конкурс на строительство трех военных городков в Вильнюсском, Шилальском районах и в Шяуляй. Совокупные инвестиции в эти проекты могут достигать почти 126 млн евро.

Проекты планируется реализовать с привлечением партнерства частного и публичного секторов.

"Это стратегический проект министерства обороны, после реализации которого в ближайшие годы будет создана совершенно новая военная инфраструктура для подразделений литовской армии в размере батальона", – говорится в сообщении.

Переговоры с потенциальными инвесторами или инвестором будут проходить в 2019–2020 годах, договор о партнерстве на 15 лет планируется подписать в конце 2020 года.

Минобороны будет требовать, чтобы развитие проектов заняло не более двух с половиной лет, а за работы министерство рассчитывается в течение 12 с половиной лет.

При избрании возможных подрядчиков попытаются привлечь не только сильнейшие литовские компании, но и девелоперов и инвесторов из-за рубежа.

В рамках проекта на участке в 10 гектаров в Шилальском районе, участке в 17 гектаров в Вильнюсском районе и на участке в 8 гектаров в Шяуляй намечается построить казармы, столовые, штабные помещения, автостоянки, склады, гаражи, заправочные, спортивные площадки и помещения и прочие строения.

Планируется, что в военном городке в Шяуляй обоснуется батальон пехоты им. князя Маргириса Бригады мотопехоты "Жемайтия", в населенном пункте Паюрис Шилальского района будет создана инфраструктура для артиллерийского батальона им. генерала Мотеюса Пячюлёниса, а в Вильнюсском районе, в деревне Рокантишкес, должен обосноваться один из батальонов бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas ("Железный волк"), куда в перспективе планируется перенести дислоцированные в Вильнюсе военные штабы.

В данный момент подразделения литовской армии в основном размещены на бывших военных территориях и в зданиях советской армии.