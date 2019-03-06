Литву посетит президент Грузии

В четверг Вильнюс посетит президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщила администрация главы литовского государства.

Руководитель Грузии прибывает с официальным двухдневным визитом и встретится с президентом Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквернялисом, спикером сейма Викторасом Пранцкетисом.

На встречах будут обсуждаться двухсторонние отношения, интеграция Грузии в Евросоюз и НАТО, реализуемые этой страной реформы, положение в Абхазии и Южной Осетии, которые международная общественностью считает оккупированными Россией территориями Грузии.

"Литва и Грузия – это государства, которым непосредственно и одним из первых приходится сталкиваться с гибридными угрозами, поэтому во время визита большое внимание будет уделено усилению ответа на них", – говорится в сообщении.

Президенты двух стран посетят Национальный центр кибернетической безопасности Литвы. В рамках визита министры обороны двух стран подпишут декларацию намерений сотрудничества в сфере кибернетической безопасности.

Руководитель Грузии также побывает на Антакальнисском кладбище Вильнюса, где почтит память борцов за свободу Литвы, осмотри в Доме сигнатариев (подписантов - DELFI) Акта о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года.

С. Зурабишвили была избрана президентом Грузии в ноябре прошлого года. На выборах она баллотировалась как независимый кандидат, но ее поддерживала правящая партия миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта". В 2003 году была назначена министром иностранных дел, но через год в связи с разногласиями с правящими была уволена. С этого времени она стала одной из наиболее острых критиков Михаила Саакашвили.