Жители Литвы могут научить Европу, как тратить больше, чем зарабатываешь и еще откладывать деньги

Пока Еврокомиссия (ЕК) говорит о неравенстве доходов в Литве и социальном разобщении, которые находятся в критическом положении, проведенные исследования показывают, что жители Литвы – способные люди, и умудряются тратить больше, чем зарабатывают. Как это возможно? Экономисты считают, что тому есть несколько причин.

По данным 2017 года, Евростат сообщает, что только в двух странах жители тратят больше, чем зарабатывают – это Литва и Кипр.

Согласно последним данным, в Литве норма сбережения находится на предпоследнем месте в ЕС и составляет -1,48%, на последнем месте Кипр -3,07%.

Что касается Литвы, то экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас заметил, что это настоящий парадокс.

"Это такой парадокс, поскольку мы берем сравнительно немного кредитов. Размер задолженности растет в том же темпе, что и ВВП", – сказал экономист.

По его словам, все же данные Евростата можно связывать с другими моментами.

"То, что жители Литвы тратят больше, чем зарабатывают, я бы больше связал с переводами из-за рубежа, помощью ЕС и, возможно, "тенью", из-за которой часть доходов не попадает в статистику", – назвал причины Маурицас.

По данным Евростата видно, что больше всего в Европе сэкономить могут жители Люксембурга, где минимальная зарплата составляет 2000 евро "на бумаге", а норма сбережения составляет 22%.

По словам Маурицаса, если сравнивать в Литве вклады и кредиты, то вклады растут намного быстрее.

"Кредиты, взятые домашними хозяйствами составляют 23% ВВП, это немного. У латышей это 21%, в Эстонии – 38%, средние данные по ЕС – около 60%. У нас долги в три раза меньше", – сказал экономист.

По его мнению, у литовцев есть шанс отложить деньги, поэтому общая статистика вызывает сомнения.

"Евростат считает заработанные деньги, полученные за счет инвестиций, но "тень", переводы из-за границы, вероятно, в эту статистику не попадают", – сказал Маурицас.

Несмотря на то, что жители Литвы тратят больше, чем зарабатывают, в августе 2018 года исследование Центробанка Литвы показало, что почти 3/4 жителей Литвы положительно оценивают свое финансовое положение.

Жизнью особенно довольны люди среднего возраста - 30-49 лет.

Правда, были и те, кому не хватало денег даже на еду. Таких было 5%. Исследование ЦБ показало, что жители Литвы откладывают деньги.

Почти каждый третий участник опроса сказал, что каждый месяц откладывает от 31 до 150 евро, а 25% каждый месяц откладывают 151-300 евро.

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что такие данные обусловлены множеством причин.

"Одна из причин - люди больше берут в кредит, чем откладывают, однако, если брать во внимание статистику 2018 года, этого не было. Портфель кредитов увеличился на 7%, а вкладов – на 12%. Опять-таки, на основе этих данных нельзя делать какие-то выводы, поскольку, возможно, откладывают те жители, у которых большие доходы, а берут кредиты люди с небольшими доходами. Но основная причина - этот то, что тут имеют место неофициальные доходы", – сказал экономист.

По его словам, к причинам можно прибавить и то, что часть жителей надбавки к зарплате получает нелегально, работает нелегально, а некоторые, скажем, работающие по бизнес-удостоверениям, могут декларировать не все доходы.

"Много источников искажают официальную статистику о доходах. Также жители получают деньги и от эмигрантов", – сказал Мачюлис.