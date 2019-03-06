Погода: ветер успокоится, но ожидается гололед

В среду утром в Литве будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой мороз. Холоднее всего в утренние часы будет на севере страны, местами температура опустится до 6-7 градусов мороза.

Меньше всего похолодает на юге страны, там температура снизится до 2-3 градусов мороза. Местами прогнозируют гололед, особенно в восточных и южных районах. Днем будет солнечно, ясно, без осадков. Ветер переменного направления, несильный. В первой половине дня будет дуть северный ветер, после обеда он сменится на южный.

В полдень на севере страны будет 0-1 градуса тепла. Вечером, когда сядет солнце, снова температура опустится ниже 0.

Хорошей погода будет и в столице. Утром 3-5 градусов ниже 0, днем около 1 градуса тепла. Примерно такой погода будет и в Каунасе, только на несколько градусов выше.