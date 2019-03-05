"Пиар, соломинка и абсурд": в Литве оценили предложение премьера по БелАЭС

Предложение баллотирующегося в президенты Литвы премьера Саулюса Сквернялиса сделать из Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце газовую электростанцию - это пиар-акция, считает бывший министр энергетики Арвидас Секмокас. A нынешний министр полагает, что предложение премьера по БелАЭС технически реализуемо.

"Об этой идее, когда премьер объявил о "плане-хулигане" никто не знал, не комментировал - ни Министерство энергетики, ни МИД. Я бы расценил это как пиар-ход в контексте кампании по выборам президента", - сказал А. Сякмокас радио LRT.

По словам А. Секмокаса, таких проведенных на практике в жизнь примеров в мире нет.

"Предложение звучит довольно странно. (...) Примеров в истории, чтобы из атомной станции можно было сделать газовую, нет", - сказал А. Секмокас.

Председатель парламентской Комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис признал, что точно не знает, ни что это за предложение, ни кто его готовил.

"Думаю, конкретные комментарии министерств будут тогда, когда Минску будет выслано предложение", - предположил В. Подерис.

Предлагая Беларуси превратить АЭС в Островце в термофикационную станцию, работающую на газе, Литва не только обеспечила бы большую безопасность, но и способствовала бы улучшению двухсторонних отношений, утверждает министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Министр отмечает, что критикуемая экспертами и общественностью идея премьера Саулюса Сквернялиса на самом деле основана на прецеденте, когда Республика Беларусь в прошлом веке остановила строительство атомной станции рядом с Минском и перестроила ее в газовую.

Министр добавил, что после того, как страны Конвенции Эспоо признали, что Минск не должным образом избрал площадку для строительства, станция могла бы быть реорганизована, пока не начала действовать. Литва, по его мнению, должна попытаться использовать решение Эспоо в свою пользу.

"Практически нет правовых инструментов, которые бы вынудили Беларусь не запускать станцию. Если АЭС будет запущена, то в таком случае это нарушение будет сопровождать Беларусь в течение всего цикла существования атомной станции. Это означает, что отношения Литвы и Беларуси эта станция будем омрачать как минимум 60 лет. (...) Это уже политическое предложение, возможность для Беларуси "схватиться за соломинку" уже в последний момент, и хорошо подумать, в правильном ли направлении она идет, стоит ли брать обязательства для еще большей зависимости от России", – сказал BNS Ж. Вайчюнас, который ни на прошлой неделе, ни в понедельник не комментировал заявлений С. Сквярнялиса.

Министр заверил, что Литва не откажется от своей прежней позиции по БелАЭС. Он признал, что в рассмотрении предложения участвовали и эксперты министерства энергетики.

"Если говорить о конкретных технических решениях, то у самой Беларуси был такой случай, когда еще в 1983 году всего в 25 км от Минска строилась Минская атомная станция(...) Тогда, после Чернобыля (после Чернобыльской аварии – BNS) по причине близости к Минску было изменено решение и атомная станция была конвертирована в термофикационную станцию, работающую на газе. (...) Случай самой Беларуси демонстрирует, что это не является технически невозможным", – сказал министр.

Специалист в сфере атомной энергетики, бывший глава Института энергетики Юргис Вилемас заявил, что предложение команды премьера абсурдно – он считает, что сейчас уже слишком поздно останавливать БелАЭС, кроме того, он считает эту станцию безопасной, сообщил портал 15min.lt.

"Сделать турбину газовой? Так не может быть. Это абсолютно нереально. Никакое оборудование, которое сейчас находиться на атомной станции для этого не подходит. Турбины совершенно иные, их нельзя адаптировать, уже не говоря о том, что все смонтировано, здания построены", – сказала порталу Ю. Вилямас.

С. Сквернялис недавно заявил, что намерен предложить белорусским властям использовать большую часть инфраструктуры строящейся БелАЭС для оборудования электростанции на газе.