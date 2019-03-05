Строительство около ТЦ Panoramа: появится здание в 9 раз больше имеющегося

Акционер компании Teltonika намерен строить на арендуемом у государства участке по адресу ул. Салтонишкю, 14, бизнес-центр площадью почти 18 000 кв. м. Координатор проекта Аудрюс Пучета сказал, что такое большое здание никак не помешает окружающим.

По данным Центра регистра, сейчас там находится административное здание площадью 2020,60 кв. м. Оно стоит на участке 0,4316 га, который взят в аренду у государства до 2097 года.

Арендатор ул. Салтонишкю, 14 – компания Power group property, единственный акционер которого - Гражина Паукштене. Она вместе с Арвидасом Паукштисом является и акционером Teltonikа.

Центр регистра указал, что рыночная стоимость участка ул. Салтонишкю, 14 - 748 000 евро, он предназначен для коммерческих целей.

На сайте Вильнюсской мэрии сказано, что участок находится в северной части утвержденного детального плана Жверинаса.

"Участок находится у важного кругового перекрестка ул. Т.Нарбуто и ул. Салтонишкю, поэтому в детальном плане указано, что на данной территории важно формировать полноценную застройку", – сказано на в презентации компании.

Указывается, что проведут реконструкцию имеющегося здания.

К зданию будет вести тот же подъезд, что и сейчас, а главный вход будет находиться со стороны города.

"Компактный объем здания и современный фасад из легких конструкций обеспечит нормативное потребление тепла, не меньше чем класса A+. Высококачественное стекло, с современным светодиодным освещением будет визитной карточкой всего здания", – сказано в презентации проекта.

Saltoniškių g. 14 projektas Foto: Statybos inžinierių konsultantų biuras

15,1% участка - это зеленые насаждения и зоны.

Power group property управляет участком с 1998 года. Договор об аренде был изменен в 2016 году.

Эти документы непубличные, однако представитель Национального земельного агентства Аудрюс Гелжинис информировал DELFI, что в соответствии с договором, на участке допускается строительство по действующим в Литве законам.

По данным представителя Вильнюсской мэрии Раймонды Рудукене, арендаторы могут увеличить высотность здания до 7 этажей, поскольку в зоне допускается строительство зданий высотой до 35 м.