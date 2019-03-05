Iki за три года планирует открыть 20 новых магазинов

Контролируемая немецкой компанией Rewe крупнейшая в Литве торговая сеть Iki за три года намерена открыть 20 новых магазинов, а только в этом году - обновить около 30 магазинов, говорит глава управляющей Iki компании Palink.

"Мы намерены открыть 20 новых магазинов в течение ближайших лет, у нас есть планы в этом году реновировать почти 30 магазинов, продолжить капиталовложения в обновление магазинов", - сказал журналистам во вторник гендиректор Palink Герардас Рогас.

Сколько намечается инвестировать в новые магазины и обновление старых, он не раскрыл.

По словам Г. Рогаса, все новые изменения будут происходить в Литве, расширяться на новые страны пока не планируется.

"Наша стратегия - сконцентрироваться здесь, в Литве", - сказал Г. Рогас.

Iki действует в Литве с 1991 года, в ноябре прошлого года у сети было 233 магазинов.