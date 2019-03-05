Грибаускайте: не хочу критиковать, выборы – оценка правящих

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, выборы были оценкой деятельности правящих. Президент назвала области, в которых видит проблему с осуществлением реформ. После встречи с правлением парламента она выразила надежду на то, что парламент будет осуществлять парламентский контроль.

"Выборы – это оценка деятельности правящих", – сказала президент, отметив, что после выборов все рады тому, что хотя бы не проиграли.

Однако глава страны сказала, что видит проблемы в некоторых уязвимых сферах. JiОна упомянула пенсионную реформу, реформу в области образования и налогов.

Глава страны акцентировала важность парламентского контроля.

"Я не хочу ни критиковать, ни как-то отрицательно оценивать работу парламента, всем в сложный период выборов надо работать заодно", – сказала Грибаускайте.

Грибаускайте во вторник предупредила, что на предстоящей весенней сессии сейма будет царить напряженность из-за предстоящих выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП).

"Эта сессия будет особой, потому что это предвыборная сессия. Напряженность будет ощущаться и в дискуссиях, и в процессе принятия законов, и сами законы будут подвержены влиянию различных мнений и желания высказаться как можно разнообразнее в предвыборный период", - сказала Грибаускайте после традиционной встречи с правлением сейма перед началом парламентской сессии.

По закону, весенняя сессия начинается 10 марта и длится до 30 июня.