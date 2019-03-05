Как сообщает Департамент полиции, примерно в 10 часов при броске взорвалась ручная граната.
Пострадала военнослужащая из Чехии 1990 года рождения - с ранениями ноги и обеих рук она госпитализирована в больницу Каунаса.
При взрыве гранаты во время учений на Гайжюнском полигоне в Йонавском районе Литвы пострадала военнослужащая из Чехии.
Как сообщает Департамент полиции, примерно в 10 часов при броске взорвалась ручная граната.
Пострадала военнослужащая из Чехии 1990 года рождения - с ранениями ноги и обеих рук она госпитализирована в больницу Каунаса.