При взрыве гранаты на полигоне в Гайжюнай пострадала военнослужащая из Чехии

BNS ru.DELFI.lt

Lietuvos karių pratybos Gaižiūnų poligone Foto: Alfredas Pliadis

При взрыве гранаты во время учений на Гайжюнском полигоне в Йонавском районе Литвы пострадала военнослужащая из Чехии.

Как сообщает Департамент полиции, примерно в 10 часов при броске взорвалась ручная граната. Пострадала военнослужащая из Чехии 1990 года рождения - с ранениями ноги и обеих рук она госпитализирована в больницу Каунаса.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Рекомендуем: