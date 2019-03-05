Водитель доставлен в больницу - диагноз перелом позвоночника. Пострадали ехавшие с ним пассажиры – женщина (1987 г.р.), девочка (2017 г.р.) и двое мужчин (1985 и 1992 г.р.) – им назначено амбулаторное лечение.