Вторник – Масленица: будем гнать зиму со двора

В Некоторых городах Литвы Масленицу отметили в минувшие выходные, однако сам праздник в этом году приходится на вторник, 5 марта.

Масленица - веселый праздник. В этот день гонят зиму со двора, зазывают весну. По традиции это последний день, когда можно сытно поесть перед Великим постом.

Основные акценты Масленицы - ряженые, маски, блины, борьба Лашининиса (символ зимы) и Канапиниса (символ весны), сжигание чучела.

Вильнюсский центр этнической культуры приглашает горожан и гостей столицы отпраздновать Масленицу на горе Таурас, где состоится блинный вечер.

В этом году на празднике будут отражены актуальные новости 2019 года - у гостей праздника будет возможность познакомиться с кандидатами в президенты ряженых и наблюдать за их избирательной кампанией.

На празднике гости смогут полакомиться блинами, кашей, выпить чаю. В конце праздника по традиции сожгут чучело и будут веселиться у костра.