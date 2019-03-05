Идея для Литвы: из Вильнюса в Каунас за 15 минут

Поездка из Вильнюса в Каунасский аэропорт продолжительностью меньше 15 минут – неосуществимо, словно из области научной фантастики, нереальные обещания или амбициозная идея? В 2017 году о проекте вакуумного поезда Hyperloop говорили даже высокопоставленные политики, например, министр экономики Миндаугас Синкявичюс.

Сегодня уже ряд компаний всего мира планируют развивать проект Hyperloop, однако этот проект еще до конца не разработан. Эта система позволяет развить скорость до 1200 км/ч и перевозить пассажиров и грузы. Идею представил американский венчурный предприниматель Илон Маск в 2013 году.

В 2017 году, когда представители Hyperloop-one гостили в Литве, они сказали, что скорость была бы впечатляющей: из Вильнюса в Таллин можно было бы добраться за 35 минут. Поездки по Литве отнимали бы еще меньше времени, например, в Клайпеду можно было бы доехать за 20 минут. Продолжительность других поездок: Вильнюс/Каунас–Рига (17 минут), Вильнюс/Каунас–Варшава (25 минут), Таллин-Берлин (90 минут) и т.д.

После 2017 года об этой идее в Литве подзабыли. Однако DELFI осуществляет проект "Идеи для Литвы", в рамках которого было предложено использовать технологию Hyperloop для сообщения между Вильнюсом и Каунасом. DELFI решил узнать, насколько реальна эта идея, возможно ли осуществить этот проект.

Доцент кафедры логистики и управления транспортом Факультета транспортной инженерии Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Андрюс Яржемскис сказал DELFI, что технология Hyperloop - новая мечта в сфере технологий. "Какой была бы смета... даже не хочу пытаться называть количество нулей. Из Вильнюса в Каунас можно и на вертолетах летать – все возможно", – сказал собеседник.

По его словам, идея Hyperloop будет утопической еще на протяжении 20-30 лет из-за технологий и финансов. "Это очень-очень дорогой прототип. Для внедрения такой технологии на маршруте Вильнюс-Каунас нужны серьезные государственные инвестиции, потребовалось бы чуть не 1/2 ВВП", - сказал специалист. Он прибавил, что варианты проходят испытания на востоке - в Китае и Японии..

"Города, в которых живут десятки миллионов людей, даже не позволяют себе шутки в вопросе Hyperloop", – заметил Яржемскис. С ним согласен и другой доцент того же университета - Гедиминас Вайчюнас, заметив, что есть разница между разработками в лаборатории и их применении за пределами лаборатории.

Он заметил, что тут есть ряд вопросов. Например, насколько необходима такая скорость на маршруте Вильнюс-Каунас, если потом в самих городах перемещение занимает намного больше времени, города скованы заторами. Еще один вопрос - что делать во время простоя, ведь по маршруту Вильнюс-Каунас-Вильнюс даже сейчас поезда не курсируют каждых 5 минут, как обеспечить обслуживание. Кроме того, есть вопрос безопасности - изменение давления в капсуле.

Вайчюнас считает, что в масштабах Литвы это была бы Пиррова победа, слишком высокая цена небольшого достижения.

Оба собеседника напомнили, с какими проблемами в Литве сталкивается осуществление проекта Rail Baltica – так что уже тут говорить о технологии Hyperloop, если столько лет не можем достроить железнодорожную линию?

Идею Hyperloop предложил Артурас Зуокас. Он сказал, что не отказался от нее, однако для ее осуществления надо собрать силы, а финансировать проект можно было бы в рамках программы "Европейского горизонта", финансирующей проекты новых технологий.

"Поэтому эта идея по сути реальна. Вопрос только: кто мог бы осуществить, какого вида транспортное средство мы могли бы выбрать: Hyperloop или что-то другое в этом роде", – сказал Зуокас.

Но эта идея пришлась по душе не всем. Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс сказал, что подобный проект для Литвы слишком дорогой.

Яржемскис и Вайчюнас считают, что реальнее всего - это развивать железную дорогу в Литве, обновлять ее.

По словам Яржемскиса, мы не можем говорить о Hyperloop, пока не завершили проект Rail Baltica. "Если мы хотим решить вопрос сообщения между Вильнюсом и Каунасом, то такие технологии существуют – это железная дорога. Это дорогие технологии. Насколько я знаю, планируют европейскую ветку от Каунаса до Вильнюса", – сказал он.

"Сейчас скоростные поезда развивают скорость 200-260 км/ч, я уже не говорю про японские, которые движутся со скоростью 400 км/ч", – сказал Яржемскис.

Вайчюнас сказал, что сейчас поезда между Каунасом и Вильнюсом движутся со скоростью 120 км/ч. Он заметил, что для того, чтобы в Литве появились скоростные поезда, надо сделать ровной железнодорожную линию.

"Вообще-то увеличение скорости - реально. Сейчас "Литовские железные дороги" успешно над этим работают. Но пока речь идет не о 250 км/ч, а о 130-160 км/ч. Это шак вперед", – сказал Вайчюнас.