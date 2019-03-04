Палуцкас: в больших городах ЛСДП должна найти свое лицо

Лидер Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас признает, что в крупных городах партии придется заново формировать свой идентичность и электорат, однако он надеется, что во втором туре муниципальных выборов партии будет сопутствовать успех.

"Мы политическая организация, которые победила в наибольшем числе самоуправлений, то есть наши списки заняли первые места, пока мы побеждаем по большинству позиций мэров, у нас также больше вторых шансов. (...) Я уверен, что нам будет сопутствовать удача во втором туре", – заявил Г. Палуцкас на пресс-конференции в понедельник.

Он убежден, что партии удастся опровергнуть убеждение части оппонентов, что она раскололась и по этой причине утратила прежнее влияние.

Лидер ЛСДП добавил, что в крупных городах социал-демократам нужно "найти свое лицо, каковы социал-демократы сегодня".

"Результаты в крупных городах мы оцениваем как закономерные, поскольку здесь социал-демократы утратили или не сформировали лицо, и застряли между возможно либеральным избирателем и людьми, с более низкими доходами, живущими труднее, которые искали "спасателя" в объятьях господина В. Успасских и тому подобных. Здесь мы должны сделать серьезные выводы и прибегнуть к радикальным изменениям в этих отделениях", – сказал Г. Пулуцкас.

Он отметил, что берет на себя часть ответственности за свое неудачное выдвижение в мэры Вильнюса.

"Проблема шире, я встречал немало избирателей, которые считают, что я член сейма, либо прямо говорили: не видим тебя в качестве мэра, видим в качестве премьера или лидера политической партии. Эти выборы уникальны: обилие кандидатов и списков рассредоточило голоса. (...) Я не отказываюсь и от своей ответственности, как кандидат в мэры, я не достиг своих целей", – сказал нынешний вице-мэр Вильнюса.

Выборы председателя ЛСДП состоятся 24-27 апреля. На них отделения уже выдвинули кандидатами Г. Палуцкаса, Альгирдаса Сисаса, Миндаугаса Синкявичюса.

По предварительным подсчетам, на муниципальных выборах ЛСПД обеспечила себе около 260 мандатов в советах самоуправлений. Это на 80 мандатов меньше, чем четыре года назад. В первом туре выборов партия получила 5 постов мэров, еще ее 17 кандидатов прошли во второй тур.