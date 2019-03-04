Ландсбергис называет муниципальные выборы "скромной победой" для консерваторов

Председатель партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис называет состоявшиеся муниципальные выборы скромной победой консерваторов.

На пресс-конференции в понедельник утром он с удовлетворение отметил, что СО - ХДЛ получила больше всего мандатов в советах самоуправлений среди партий и уступила только общественным избирательным комитетам.

"Мы называем состоявшиеся вчера выборы скромной победой (...). После 2015 года у нас больше мандатов, мы первые среди партий - я думаю, это важный знак. По числу голосов мы тоже улучшили результат, так что у нас в принципе есть основание для радости", - сказал Г. Ландсбергис.

"Мы позиционировали себя перед муниципальными выборами как партия для людей, думаю, что это удалось закрепить, потому что мы получили поддержку по всей Литве", - сказал он.

Он также положительно оценил то, что свои позиции сохранили нынешние мэры СО - ХДЛ.

Глава избирательного штаба Андрюс Вишняускас надеется, что у партии после второго тура будет больше мэров, чем до сих пор.

Говоря о выступлении партии в крупных городах, Г. Ландсбергис подчеркнул, что хотя ни один кандидат консерваторов в мэры не попал во второй тур, в Вильнюсе и Каунасе СО - ХДЛ удалось обеспечить себе большее число мандатов. По его словам, партия не может концентрироваться только на крупных городах и хочет иметь более широкую стратегию, которая позволяла бы слышать чаяния людей "не только на башнях Вильнюса, но и во всей Литве".

На состоявшихся в воскресенье выборах самоуправлений и мэров три мэра консерваторов избраны в первом туре, еще 15 вышли во второй тур.

По числу полученных в муниципалитетах мандатов, СО - ХДЛ на этих выборах идет второй после общественных избиркомов. Как показывают подсчеты консерваторов, партия получила 270 мандатов в советах помимо мэров, избранных уже в первом туре.

Четыре года назад в мэры было избрано 11 представителей СО - ХДЛ, 4 из них - в первом туре. Партия тогда получила 253 мандата в муниципальных советах.