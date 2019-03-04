Реформа распугала копивших на пенсию: тысячи людей отказываются от накопления в пенсионных фондах

Реформа системы пенсионного накопления дала жителям возможность приостановить участие в фондах второй ступени или вернуться с накопленными деньгами в "Содру", жители пользуются этой возможностью. Хотя много говорилось о том, что необходимо откладывать на будущее, жители от этого отказываются. Сами управляющие пенсионных фондов говорят, что это от того, что люди не верят в стабильность системы.

"Содра" информирует, что за два месяца 42 500 жителей Литвы остановили свое участие в системе дополнительного пенсионного накопления и оставили деньги в пенсионном фонде, еще 12 200 человек вернули деньги в "Содру". Кроме того, 20 000 человек, вовлеченных в систему с нового года, отказались от участия в ней.

"Пропорционально одинаково такое решение принимают как те, кто накапливал по модели 2+2+2, так и те, кто копил по модели 2+0+0, как люди младше, так и старше 40 лет. Есть одна закономерность – жители, которые решают отказаться от накопления и вернуть деньги в "Содру" - это люди, которые накопили небольшую сумму – в среднем 2500 евро. Решение перевести деньги в "Содру" принимает один из 5 людей, решивших отказаться от участии в накоплении. 4 из 5 оставляют деньги в фонде", – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис.

Сообщается, что все жители, которых подключили к новой системе с нового года, были уведомлены об этом через страницы в "Содре", тем, кто предоставил адрес эл. почты, выслали около 500 000 писем. Некоторым письма выслали несколько раз. Однако многие еще ни разу не подключались к своим страницам в "Содре", поэтому могут не знать, что их вовлекли в систему пенсионного накопления.

"Жителям, которые в январе не прочитали электронные сообщения, в феврале мы выслали больше 90 000 регистрированных писем", – сказал Ярмалис.

За это время было подписано 9300 новых договоров о пенсионном накоплении.

Президент Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов Шарунас Рузгис сказал DELFI, что пенсионные фонды пытаются объяснить новым клиентам пользу накопления. Однако это удается сделать не всегда. По словам Рузгиса, видно, что людям все еще не хватает информации, кроме того, остановить накопление их побуждает и сама реформа.

"За первые два месяца выяснилось, что людей беспокоят частые изменения в системе пенсионного накопления. Мы заметили, что люди не понимают, что только содровской пенсии в старости для достойной жизни не достаточно, у людей нет данных и о демографических изменениях – сокращается число трудоспособного населения, растет количество пенсионеров", – сказал Рузгис.

По его словам, большая часть людей все же не расторгает договоры, а приостанавливает накопление в фондах второй ступени. Эти люди оставляют деньги в фонде. В "Содру" с деньгами возвращаются в основном те, кто накопил немного денег.

Профессор Вильнюсского университета, социолог Ромас Лазутка сказал, что на самом деле число людей, отказавшихся от накопления не очень большое, поскольку в системе участвуют больше миллиона. По его словам, значительно число участников дополнительного накопления не должно сократиться, поскольку вовлекаются новые участники. Но это может привести к новым дискуссиям о необходимости менять систему. По словам Лазутки, нынешняя система несправедлива для всех жителей Литвы.

"Люди до конца вряд ли рационально могут определиться, потому что, как известно, это решение ничего не гарантирует. У людей есть договор, а в нем нет обязательств пенсионного фонда, что они что-то накопят. Самый большой аргумент - общество стареет, содровские пенсии будут небольшие, поэтому надо копить. Людям сложно, поскольку будущее неясно. Один вопрос, сколько накопишь. Другой, если не накопишь, вопрос, что эти деньги для людей значат сейчас. Например, сейчас в семье может быть одно положение, через несколько лет эти 30–40 евро, которые идут на накопление, будут значимыми. Людям дали возможность определиться, но у них нет ориентира и видно, многое зависит от эмоций", – сказал Лазутка.

Он заметил, что в пенсионных фондах деньги защищены, поэтому в случае банкротства с ними ничего не случится, но никто не гарантирует, что эти деньги в фонде дадут прибыль.

"Перемены неизбежны. Эта система не будет стабильной, поскольку она криво слеплена. Германия, Франция, Голландия – в одних странах пенсионных фондов большем в других меньше, но они по сути иные. Не такие, как в Восточной Европе.

Литовская система несправедлива по отношению к тем людям, которые в системе не участвуют. Например, двое коллег, работающих в одной компании, получающие одинаковые зарплаты, один откладывает дополнительно, а другой нет. Оба они платят налоги государству, и часть этих налогов уходит в карман тех, кто откладывает на пенсию, поскольку им помогает государство. Налоги те же, получают те же услуги – дороги, образование, но один получает субсидию, а другой - нет. Можно сказать, что и другой ведь может этим пользоваться, но может там другое положение у семьи. Вот благосостояние одного в будущем финансируется из бюджета за счет другого. Такого в других странах нетa: есть частная пенсия, ее человек откладывает за свой счет, а не за счет тех отчасти, которые не откладывают", – заметил Лазутка.

Он заметил, что вопрос справедливости может возникнуть и с другой стороны. Например, человек откладывает деньги в фонде второй ступени, государство ему помогает, но вдруг он умирает. Тогда деньги получают его родственники.



"Скажем, его дети уже самостоятельные, взрослые, работают и получают в наследство деньги отца, которые отчасти компенсировали за счет налоговой системы. Значит, эти деньги идут даже не на пенсию", – отметил Лазутка.

По мнению профессора, пенсии сейчас на самом деле маленькие, некоторые пенсионеры нищенствуют, поэтому пенсии должны увеличивать.

"Сейчас пенсия в среднем составляет 40% зарплаты. Конечно, этого недостаточно, особенно тем, кто больше зарабатывает. Их содровская пенсия намного меньше бывшей зарплаты. Люди, получавшие минимум, получают больше чем заплатили и это за счет тех, кто делал больше отчислений, кто зарабатывал больше. Я думаю, система должна меняться, надо иметь в виду, что на финансирование пенсий в Литве идет в два раза меньшая часть ВВП, чем в среднем по ЕС. На пенсии выделяют мало, значит, этот процент должен расти. (…) В Литве особенно распространена нищета среди пожилых , только тут уже люди настолько с этим свыклись, что пикетов не бывает. Но придут новые поколения пенсионеров. Видно, будет давление, придется выделять больше средств" – считает Лазутка.