ESO запускает программу замены счетчиков заменят 1,7 млн. счетчиков

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) готовится к внедрению в Литве программы разумного учета и "начинает процедуру закупки необходимой инфраструктуры". Поставщики не только должны будут предоставить 1,7 млн. современных счетчиков, но и предоставить инфраструктуру для сбора данных и управления ими.

По предварительным данным, инвестиции в новую систему учета с 2019 по 2023 год составят 200 млн. евро.

ESO сообщает, что проведут шесть консультаций с участием местных и иностранных поставщиков и производителей. Закупки будут проводить в форме конкурентного диалога: каждый поставщик сможет предоставить заявку, а ESO будет вести диалог с выбранными кандидатами. Участников ознакомят с технической спецификацией, после чего они смогут выступать с предложениями. Победит самое экономически выгодное предложение.

"Мы постараемся выбрать наилучший вариант по соотношению цены и качества. Мы анализировали опыт внедрения современного способа учета в разных странах Западной Европы, допущенные ошибки и пользу. Поэтому мы и выбрали такую стратегию закупки, которая применялась в других странах", - сказал представитель ESO Ренальдас Радвила.

По его словам, внедренная система должна будет поддерживать коммуникацию со счетчиками и обеспечивать наблюдение за всей инфраструктурой и управление ею. Система также должна будет собирать данные учета, необходимые для управления сетью, обрабатывать, проверять и утверждать полученные данные, передавать их в другие бизнес системы ESO.

После внедрения новой системы надеются на снижение потребления электроэнергии, поскольку клиенты смогут лучше разобраться в своих привычках, будут принимать рациональные решения для экономии электроэнергии. Также снизятся убытки компании, можно будет точнее планировать инвестиции в сеть, система позволит создать условия дерегулирования на рынке электроэнергии для частных клиентов.

На данный момент будущие инвестиции согласовывают с Государственной комиссией по ценам. Договор с поставщиком планируют подписать в первом квартале 2020 года, а массовую замену счетчиков планируют начать в 4 квартале 2020 года.