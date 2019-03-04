Политологи: победа комитетов на выборах в Литве говорит об эрозии партийной системы

Преобладание общественных избирательных комитетов на муниципальных выборах в Литве свидетельствует об эрозии партийной системы, говорят политологи, давая оценку результатам состоявшихся в воскресенье муниципальных выборов.

"На уровне самоуправления видны эрозия и парадокс литовской партийной системы, но, похоже, что единственное противоядие против этой эрозии и успеха комитетов - сильные партии: лучше всего выступили именно социал-демократы и Союз отечества (консерваторы - ред.)", - сказал на пресс-конференции политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Мажвидас Ястрамскис.

Между тем его коллега Айне Рамонайте отмечает, что эти выборы - как бы без победителя.

"Никто не может радоваться, что победил на этих выборах, в отличие от прошлого раза. Мы видим только проигравших. В самом большом проигрыше Социал-демократическая трудовая партия, которая показала, что у нее нет никаких возможностей конкурировать со своей материнской партией", - сказал политолог.

Несмотря на то, что выборы прошли довольно гладко и сообщений о серьезных нарушениях не поступало, М. Ястрамскис отмечает, что испытанием для демократии могут стать и победы некоторых мэров.

"Среди уже победивших, вышедших во второй тур, немало кандидатов в мэры, которые или известными своими авторитарными методами, или имеют проблемы с правоохраной, политических перебежчиков. Это политическое право людей - выбирать, кого они хотят выбрать, однако о том, как мы относимся к демократии, каковы наши демократические установки, это кое-что говорит", - сказал он.

А. Рамонайте констатирует, что прямые выборы мэров привнесли в самоуправление тенденции феодализации.

"Очень четко закрепились бывшие мэры, и вряд ли это только потому, что они очень хорошо работали и все очень довольны, и потому их переизбирают. Кажется, что имеет место и некоторый отрыв между поддержкой их партиям и комитетам и их самих как личностей. Если такие тенденции будут продолжаться и эти результаты заморозятся надолго, то в долгосрочной перспективе национальные и местные выборы могут очень оторваться друг от друга", - отметила политолог ИМОПН ВУ.

Телеканал LRT подсчитывает, что общественные избиркомы получили больше всего голосов - 26,75%, на втором месте месте - партия Союз отечества - Христианские демократы Литвы с 16,02%, на третьем месте - социал-демократы с 13,26%.

Литовский союз крестьян и зеленых получил 11,15% голосов, Литовское либеральное движение – 5,9%, Партия труда - 5,1%, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей - 5,03% голосов.