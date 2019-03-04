Каунасец зафиксировал, возможно, недопустимые действия полиции

С редакцией портала Kas vyksta Kaune связался каунасец, знакомый которого снял на видео, возможно, недопустимые действия полиции, отношение к задержанным.

"Насколько мне известно, видео сделано на проспекте Саванорю, если не ошибаюсь, вчера. Видео мне прислал коллега, на нем видны основные акценты события. Такое отношение полицейских к задержанным – недопустимо", – писал каунасец.

На видео видно, как полицейский бьет лежащего мужчину кулаком в живот. Однако, заметив, что его снимают, прекращает экзекуцию.

Вскоре к полицейскому автомобилю двое стражей порядка приводят женщину в наручниках. Третий полицейский, открывая дверцу машины, ударяет ею женщину по голове.

Сразу после этого из уст задержанной посыпалась нецензурная брань. Обоих задержанных стражи порядка посадили в автомобиль.

Представители ГКП Каунасского округа рассказали о деталях этого задержания.

По словам стражей порядка, 2 марта, в 15:23 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе, на проспекте Тайкос, двое нетрезвых граждан напали на мужчину, пинали его автомобиль, угрожали мужчине.

На месте происшествия полицейские заметили, что разбито окно в находящейся там парикмахерской. При выяснении всех обстоятельств, стало известно, что те же люди, которые выбили окно, пинали и повредили во дворе два автомобиля, ударили мужчину, который пытался призвать их к соблюдению порядка и угрожали игравшим на площадке детям.

Полиция оперативно нашла и задержала двоих подозреваемых: нетрезвого (2,55 промилле) мужчину (1975 г.р.) и нетрезвую (2,13 промилле) женщину (1974 г.р.).

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка (УК ЛР 284 ст.).

Также в ГКП Каунасского округа уточняют причину действий одного из стражей порядка при задержании подозреваемого.

Полиция благодарит граждан за информацию и напоминает, что о нарушениях нужно немедленно сообщать по номеру 112.