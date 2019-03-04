Премьер Литвы предложит Беларуси вместо БелАЭС оборудовать электростанцию на газе

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что намерен предложить властям Беларуси использовать большую часть инфраструктуры строящейся Белорусской АЭС (БелАЭС), включая сети и электрогенерирующее оборудование, для оборудования электростанции на газе.

"Мы предложили бы Беларуси принять стратегическое решение развивать самостоятельное и диверсифицированное энергетическое хозяйство. Мы также видим перспективы в области обновляющейся энергетики, из-за которой страна не увязает в длящиеся сотни лет проекты. Конечно, это уже право Беларуси делать выбор: развивать одностороннюю зависимость от основанной на одной стране энергетической политике или же предпринимать стратегические изменения в сфере энергетики. Таким путем идет Литва, которая могла бы быть и хорошим примером, и выгодным партнером для Беларуси", - сказал премьер для пресс-релиза.

Такое предложение, по его словам, могло бы определить, что БелАЭС не начнет работать. По его словам, предложение связано с принятым недавно решение Конвенции Эспо.

"Если мы хотим конкретного результата, то нам следует не пустословить, а предложить своим соседям решение и, возможно, посодействовать его реализации. Решение, которое поможет исправить ошибку неправильного выбора места для развития ядерной энергетики, снять поставленное Конвенцией Эспо "клеймо". Такое предложение Беларуси и будет сделано", - сказал Сквернялис, который баллотируется в президенты.

Недавно премьер на встрече с избирателями заявил, что у него есть "план-хулиган" и что он предложит белорусам рациональное решение по поводу БелАЭС. Президент Даля Грибаускайте после этого заявила, что Литве нужно продолжать добиваться закрытия БелАЭС, а разговоры о вероятном "прагматическом взгляде" на АЭС - это "попытка торговать безопасностью людей".

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс после этого сказал, что не знает о плане премьера относительно БелАЭС.