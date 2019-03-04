За рулем служебного автомобиля ехал нетрезвый полицейский

ru.DELFI.lt

Alkotesteris. Bendrovės nuotr.

Департамент полиции Литвы сообщил, что в Шальчининкском районе полиция остановила для проверки своего коллегу. Выяснилось, что за рулем служебного автомобиля в служебное время сидел нетрезвый сотрудник полиции в униформе.

3 марта, в 11.50 ч., в Шальчининкском районе, в Эйшишкес, полицейские ГКП Вильнюсского округа остановили для проверки служебный автомобиль ГКП Вильнюсского округа VW Transporter. Выяснилось, что транспортным средством в служебное время управлял нетрезвый (1,11 промилле) следователь КП Шальчининкского района Я.М. (1978 г.р.). Нетрезвого следователя временно отстранили от службы. "Начата служебная проверка, следователя сразу же отстранили от занимаемой должности. Вопрос ответственности будут решать после того как появятся выводы служебной проверки", – информировал BNS ГКП Вильнюсского округа. Ведется расследование.

Рекомендуем: