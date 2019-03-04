По ее словам, по телефону к специалистам ГНИ за информацией по этому вопросу уже обратились больше 600 налогоплательщиков, а самостоятельно ответы на вопросы на сайте ГНИ и kiek.lt ответы искали еще 9000 человек.
"Чаще всего налогоплательщиков интересуют практические вопросы, т.е. как подать заявление и заключить договор о графике периодических выплат, что делать, если ГНИ сообщает об освобождении от уплаты пени, какие сроки уплаты налогов и т.д.", - сказала Гаудутите.
По ее словам, уже составлены 135 графиков периодических взносов по долгам на общую сумму 665 000 евро.
Гаудутите заметила, ГНИ не идентифицирует точное количество лиц, уточняющих декларации и пользующихся возможностью заплатить налоги, поскольку уточнение деклараций проводят в общем порядке.
"Чтобы гарантировать конфиденциальность налогоплательщиков, мы принимаем декларации в общем порядке, человеку не надо предоставлять какие-то обосновывающие уточнение документы. Чтобы не платить пеню, налогоплательщику не надо предоставлять какие-то дополнительные заявки, это происходит автоматически", - сказала Гаудутите.
Напомним, что до 1 июля 2019 года всем налогоплательщикам предоставлена возможность декларировать "забытые" доходы и заплатить с них налоги без штрафов и пени.
Такую возможность дают в первый и единственный раз, в будущем такой возможности не представится. Это касается всех - как жителей, так и юридических лиц, если они не находятся в стадии банкротства или реструктуризации.
Чтобы воспользоваться такой возможностью, налогоплательщики до конца июня должны заполнить или уточнить декларации за 2014-2018 гг. (можно выборочно, можно за все 5 лет) и декларировать "забытые" доходы. В таком случае ГНИ не будет назначать штрафы и считать пеню за задолженность.
Налоги надо заплатить в течение 20 дней со дня подачи декларации или составить график расчета на срок до 2 лет.