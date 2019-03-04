Матийошайтис в первом туре одержал уверенную победу на выборах мэра Каунаса

Висвалдас Матийошайтис в первом туре одержал уверенную победу на выборах мэра Каунаса и был переизбран на второй срок.

Матийошайтис получил 79,59% голосов, а возглавляемый им список "Единый Каунас" - 32 места в горсовете из 40, показывают данные со всех участков.

"В том, что мой результат и результат моей команды были такими замечательными, "виноват" не я, "виноваты" все горожане. За эту "вину", которую возложили на плечи мне и моей команде, мы отработаем", - сказал Матийошайтис, беседуя с журналистами в своем штабе.

Помимо "Единого Каунаса" в горсовет попадут только работавшие до этого в оппозиции представители Союза отечества - Христианских демократов Литвы, они получат восемь мандатов.

Их представитель Юргита Шюгждинене заняла на выборах мэра второе место, по предварительным результатам, она получила 12,68% голосов.

Она сказала BNS, что возможность соревноваться на выборах осложняла особенно активная коммуникационная кампания, которую проводили правящие.

Мэр Каунаса, рейтинги которого высоки в национальном масштабе, долго время упоминался как вероятный претендент в президенты или премьеры. Однако после победы на выборах он уверяет, что проработает мэром весь срок полномочий.

"Меня точно "запрягли" на четыре года, и я буду мэром Каунаса", - сказал Матийошайтис.

На выборах мэра в 2015 году в Каунасе понадобился второй тур.