Шимашюс прибыл в штаб: это был первый срок полномочий, когда никого из мэрии не вывели в наручниках

Гинтаре Бакунайте ru.DELFI.lt

В воскресенье вечером в избирательный штаб приехал глава комитета "За Вильнюс, которым гордимся" Ремигиюс Шимашюс. Он сказал, что ждал выборов "с нетерпением".

"Я вижу настроение в городе,вижу, что люди гордятся своим городом, значит, можно идти дальше", – сказал он. Шимашюс не упустил случая пошутить. "Эти выборы отличаются многим, такими интересными особенностями, как например, впервые в истории независимой Литвы из Вильнюсской мэрии никого не вывели в наручниках", – шутил политик. Такое его заявление соратники встретили аплодисментами. Шимашюс сказал, что нынешние руководители Вильнюса получат самую большую поддержку на выборах. Статьи по теме: Сквернялис: будет больше мандатов и больше мэров Витаутас Ландсбергис после голосования был немногословен: единственный критерий – пристойность "Я верю и думаю, что мы можем этого достигнуть", – заметил он.

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