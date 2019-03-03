Валдас Адамкус: определенные перемены необходимы

3 марта после голосования на муниципальных выборах экс-президент Литвы Валдас Адамкус сказал, что, по его мнению, в работе муниципалитетов нужны перемены.

"Я думаю, что определенные перемены нужны. Жители всех муниципалитетов надеются на улучшение. Поскольку, как бы там ни было, жизнь идет вперед, возникают новые проблемы, кандидаты должны это учитывать", – сказал Адамкус.

Он сам был оптимистически настроен в связи с выбранным им кандидатом в Вильнюсе.

"Я оптимист – я выбрал человека, у которого, как я думаю, есть план, идея для города. Кроме того, конечно, (есть) опыт, черты лидера, и самое главное, что он заслужил доверие Литвы и в данном случае жителей Вильнюса. Конечно, мы надеемся на лучшее", – сказал Адамкус.

на вопрос об опасности коррупции президент констатировал, что не все "идеально".

"Не все идеально, но я верю, что кандидаты – по крайней мере выбранный мной, за которого я проголосовал, должны оправдать наши надежды. Мы должны идти вперед", – сказал Адамкус.

На этот раз Адамкус пришел на выборы без своей супруги Альмы.