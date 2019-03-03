Габриэлюс Ландсбергис: может быть много неожиданных сюрпризов

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что на муниципальных выборах Союз отечества – Христианские демократы Литвы надеются получить на муниципальных выборах больше всего мандатов, однако что касается постов мэров тут комментарии Ландсбергиса был более осторожным.

По нашим предварительным подсчетам, есть вероятность, что по количеству мандатов СО-ХДЛ будет первой в Литве. Это значит, что после 2015 года будут перемены, тогда лидировали социал-демократы, мы были на втором месте. Сейчас мы их обойдем", – сказал Ландсбергис.

Он прибавил, что количество мандатов может варьировать в разных местах, важно то, что на этих выборах участвует много новых избирательных комитетов.

Еще сложнее, по его словам, прогнозировать результаты выборов мэров.

"Мэров мы решили не обсуждать, поскольку могут быть разные неожиданные сюрпризы, как в 2015 году, когда мы прогнозировали, мэров было больше. Мы проявляем сдержанную осторожность. Надеемся на положительный результат", – сказал Ландсбергис.

Он в воскресенье пришел голосовать с семьей - с супругой Аустеей и детьми.

На муниципальных выборах 2015 года консерваторы получили 253 мандатов, из них – 11 мэров.