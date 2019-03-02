В Жасляй в ДТП погиб мужчина

2 марта, в 11.45 ч., в Жасляй (Кайшядорский район) автомобиль Opel врезался в дом. Погиб водитель (1946 г.р.), пострадала ехавшая с ним жена.

Полиция выясняет обстоятельства трагического ДТП. Не исключено, что причиной ДТП могли стать проблемы со здоровьем у водителя.

Пострадавшая пассажир Opel - председатель Жасляйского избирательного округа Видуте-Марите Кабашинскене. Она была доставлена в больницу.

В больнице находится и ее заместитель. Немного раньше она сломала ногу. Накануне выборов избирательный участок остался без руководителей. Однако председатель избирательной комиссии Кайшядорского района Лаймуте Грабляускене сказала DELFI, что работе участка это не помешает.