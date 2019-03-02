Вечеринка в Укмерге: была изнасилована женщина

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1 марта, в 18 ч., в Укмерге, на ул. Русу, в доме знакомого мужчины (1991 г.р.), во время пьянки, была изнасилована женщина (1990 г.р.). Подозреваемый - мужчина (1960 г.р.).

В приемном отделении Укмергской больницы врачи установили, что пострадавшей также нанесли травмы лица. Пострадавшая сама обратилась в полицию. Она была пьяна (больше трех промилле). Нетрезвым был и подозреваемый – 1,5 промилле.

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